VIDEO: Explosión frente a Clínica Los Nogales desata gran emergencia en Bogotá

Una fuerte explosión causada por una pipeta de gas se registró este martes 25 de noviembre, frente a la Clínica Los Nogales en Bogotá, situación que terminó generando pánico entre el personal médico, los pacientes y los transeúntes que se encontraban en la zona.

Según la información disponible, la detonación fue causada por una pipeta de gas que, al parecer, pertenecía a un vendedor informal que operaba en las inmediaciones de la clínica, según se conoció este artefacto presuntamente presentó una fuga, lo cual desencadenó la explosión.

Tanto es así que fue el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien confirmó que el artefacto era propiedad de un vendedor ambulante. “Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías.”



Afortunadamente, no hay reportes de personas Sin embargo, la onda expansiva de la explosión causó daños materiales. Las autoridades indicaron que estaban llegando a la zona para atender el hecho.

Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías.@AlcaldChapinero ¿Que se está haciendo para recuperar el espacio de los ciudadanos? pic.twitter.com/SCU9xDUcCm — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) November 25, 2025

¿Qué más se conoció de la explosión ocurrida en la clínica Los Nogales?

Una vez se conoció esta situación comenzó a poner el foco en los riesgos que hay debido a que los vendedores ambulantes que invaden el espacio público y las vías vehiculares. Al punto que las personas manifiestan su malestar por la presencia constante de cilindros de gas en espacios no autorizados.

Actualmente, las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar si el vendedor informal poseía el permiso necesario para operar en ese sitio y qué fallas específicas pudieron haber detonado este grave accidente. El uso de cilindros de gas en lugares no autorizados es una preocupación clave, dada la amenaza de incidentes.

Una vez se compartió el video en redes sociales, muchos usuarios están de acuerdo con lo dicho por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, al punto que muchos usuarios comentaron que se debe hacer un seguimiento y acompañamiento a los vendedores informantes que aparecen en este sector, cerca a la clínica Los Nogales.

“Debe haber acompañamiento de la Alcaldía”, “Vaya y dígale algo a esos vendedores y salen con el cuento que tienen su derecho de trabajar”, “Esta no es la solución para resolver los problema de desempleo”, entre otros mensajes que se ven en la publicación del vídeo.