Video: motociclista arrolla a niña de 5 años en el sur de Bogotá y huye del lugar

La tranquilidad del barrio Yomasa, en la localidad de Usme, se vio interrumpida por un hecho que ha causado indignación entre los vecinos: una niña de cinco años fue arrollada por un motociclista que, tras el impacto, huyó del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda. Todo ocurrió en plena vía pública, ante la mirada angustiada de sus familiares.

Según testigos, el motociclista circulaba a baja velocidad, pero un camión de trasteo estacionado sobre la vía le bloqueó la visibilidad . En ese momento, la menor cruzó de manera repentina de un lado a otro de la calle, sin que el conductor pudiera reaccionar a tiempo. El impacto fue inevitable. Aunque el golpe no fue de alta energía, la niña cayó de inmediato al suelo, generando alarma entre quienes presenciaron el hecho.

El padre de la menor, al ver lo ocurrido, intentó correr tras el motociclista que decidió huir, pero en medio de la persecución sufrió una caída que le provocó heridas de consideración. Ambos, padre e hija, fueron trasladados de urgencia a una clínica en el norte de Bogotá, donde recibieron atención médica. Durante la madrugada del lunes fueron dados de alta y continúan su recuperación en casa.

La comunidad del sector no ocultó su molestia por la fuga del conductor, quien hasta el momento no ha sido identificado. Vecinos afirman que no se logró anotar la placa del vehículo y que el motociclista aprovechó la confusión del momento para alejarse rápidamente del sitio. La familia de la menor exige respuestas y una pronta acción por parte de las autoridades.



Buscan al responsable del accidente

El teniente coronel Germán Gómez, subdirector de la Policía de Tránsito y Transporte, confirmó en CityTV que se abrió una investigación para dar con el paradero del conductor involucrado. Las autoridades están recolectando material de cámaras de seguridad del sector y declaraciones de testigos que ayuden a esclarecer el hecho.

En redes sociales, el incidente ha generado todo tipo de reacciones. Aunque la mayoría de usuarios condena la fuga del motociclista, también han surgido comentarios críticos hacia los cuidadores de la menor, señalando una aparente falta de supervisión en el momento del accidente.

Mientras tanto, la comunidad de Yomasa pide mayor control en la zona, donde aseguran que es común ver vehículos estacionados en lugares inadecuados, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes, especialmente con niños en las cercanías.

La Kalle se abstiene de compartir las imágenes en este artículo por respeto a nuestros lectores debido a que tienen contenido sensible. Si quieres ver el video, revísalo bajo tu responsabilidad AQUÍ.

