Conductor de alias La Diabla rompe el silencio y 'lanza al agua' al pastor Lora

El conductor personal de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, rompió el silencio y soltó información que podría cambiar el rumbo del caso que conmocionó a todo Aguachica, Cesar.

Él fue uno de los testigos más cercanos al ataque que terminó con la vida del pastor Marlon Lora y su familia. Su versión apunta a que este hecho no fue al azar, como se dijo en un inicio.

El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva por temas de seguridad, reveló para 'Testigo Directo' que todo comenzó cuando ‘La Diabla’ lo contrató para movilizarla durante su estadía en Aguachica, justo en los días del sepelio de su pareja, Alexander González Pérez, alias ‘El Calvo’, quien había sido asesinado poco antes en El Banco, Magdalena.

Publicidad

Publicidad

“El 29 de diciembre yo la recogí en la funeraria. Ella quería ir a almorzar con tres personas más. Me dijo que fuéramos a ‘Sorbetes y Jugos’, que quería comer algo rápido”, narró. El conductor contó que llegaron al restaurante sin mayores contratiempos. Todo parecía normal hasta que, de un momento a otro, la calma se rompió.

“Yo estaba ahí, sentado, prácticamente pegado al pastor. Cuando de la nada entró un tipo con una pistola toda niquelada y sin decir una palabra, le disparó primero a él” , relató.

El relato toma fuerza cuando asegura que el agresor actuó con precisión: “Después le disparó a la esposa, a la hija... el muchacho trató de moverse, alzó las manos, pero igual cayó. Todo fue muy rápido” .

La fría y calculada traición a La Diabla /Foto: TikTok @andresanchezp5

La reacción de La Diabla tras el ataque

La escena fue caótica. ‘La Diabla’, según el conductor, reaccionó al instante y corrió hacia un hospital cercano. “ Ella salió corriendo apenas empezaron los disparos. Se metió al hospital como loca. Yo llegué allá caminando, porque me quedé en shock. Después me pidió que trajera la camioneta, que nos fuéramos de inmediato” .

En su testimonio, el hombre revela que Zaida Andrea estaba visiblemente alterada: “Ella me decía que estaba nerviosa, que la acompañara, que necesitaba irse de ahí ya. Era como si supiera que algo así iba a pasar o al menos que estaba metida en algo grande” .

Publicidad

El conductor de La Diabla insiste en que El Cavo se conocía con el pastor

Pero el punto que más llama la atención de su declaración es el motivo que habría detrás del ataque. Según el conductor, ‘La Diabla’ tenía una sospecha clara: el pastor Marlon Lora habría tenido en su poder objetos pertenecientes a ‘El Calvo’.

“Ella decía que Alex —así le decía al Calvo— tenía contacto con el pastor, que le había dejado unas cosas para guardar. Cuando ella fue a reclamarlas, el pastor le dijo que no pensaba entregarlas, que eso era de él ahora. Y ella quedó furiosa. Me dijo que no podía creer lo que ese tipo le estaba haciendo” , añadió.

Publicidad

A pesar de lo revelado , la Dijín mantiene que el ataque iba dirigido a Zaida Andrea. Sin embargo, una fuente del organismo, consultada por Testigo Directo, confirmó que tras revisar los videos de las cámaras de seguridad, la hipótesis cambió ligeramente.

Puedes ver | Mujer con presunta esquizofrenia desata temor en Bogotá