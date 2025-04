Aparece video del ataque de un policía a su ex en peluquería; su reacción sorprende

Sin previo aviso y frente a varios testigos, un miembro activo de la Policía Nacional protagonizó una escena que ha dejado a todo el país impactado.

En redes sociales ya circula el video de lo que ocurrió al interior de una peluquería ubicada en el barrio Quintas del Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El protagonista: un uniformado identificado como Andrés Julián Meza. La víctima: su expareja, Yesica Paola Chávez.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad del establecimiento , se ve claramente cómo el hombre entra con casco puesto, sin decir una sola palabra.

Ella lo mira, pero no alcanza ni a reaccionar. Él saca un arma de fuego, apunta directamente hacia ella y le dispara repetidamente. El sonido de los disparos hizo que los presentes, incluyendo empleados y clientes, salieran corriendo aterrados. Algunos se escondieron detrás de muebles; otros lograron huir del sitio.

Según el reporte entregado por el coronel Jhon Díaz, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, el uniformado estaba fuera de servicio y usó su propia arma para cometer el hecho.

Luego de atacar a Yesica Paola, se quitó el casco, apuntó el arma hacia su cabeza y se disparó frente a todos. Aunque fue trasladado con vida a un centro asistencial, murió minutos después por la gravedad de la herida.

El uniformado actuó con su arma de dotación en una peluquería de Ciudad Bolívar /Foto: X @BallesterosLeo

El policía ya tenía acusaciones por violencia

El caso ha generado indignación por varios motivos. Primero, porque se trataba de un miembro activo de la Policía Nacional. Segundo, porque ya existían antecedentes: el agresor tenía dos anotaciones previas por violencia intrafamiliar, una registrada en 2019 y otra en 2024. A pesar de esto, continuaba portando arma de fuego y activo en la institución.

El video que ya circula por plataformas digitales ha impactado a miles de personas no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la reacción de la víctima. Muchos aseguran que, en el momento, Yesica Paola no mostró señales de temor. Otros han comentado que parecía estar en shock o simplemente no esperaba que algo así pudiera ocurrir en un lugar público.

Los vecinos del sector aseguran que todo fue tan rápido que muchos se enteraron por los gritos y por la llegada de ambulancias y patrullas minutos después. Algunos de los testigos ya han entregado su versión a las autoridades, quienes intentan reconstruir los hechos con todos los elementos disponibles , incluyendo el video que se ha vuelto viral.

La Kalle se abstiene de compartir las imágenes en este artículo por respeto a nuestros lectores debido a que tienen contenido sensible. Si quieres ver el video, revísalo bajo tu responsabilidad AQUÍ.

