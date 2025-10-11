Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE CANTANTE EN MÉXICO
PUNTAJE PERFECTO DEL ICFES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Colombia vs. España Sub-20: hora y link para ver el partido por los cuartos del Mundial

Colombia vs. España Sub-20: hora y link para ver el partido por los cuartos del Mundial

Colombia busca su pase a semifinales del Mundial Sub-20 ante España. Mira aquí la hora y cómo seguir EN VIVO este emocionante duelo desde Chile 2025.