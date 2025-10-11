Colombia vs. España Sub-20: hora y link para ver el partido por los cuartos del Mundial

La Selección Colombia Sub-20 buscará este sábado 11 de octubre dar un nuevo paso en su camino histórico en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, cuando enfrente a la poderosa España por los cuartos de final del torneo. El compromiso se disputará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y contará con transmisión de Caracol Televisión, Blu Radio y a través del canal de YouTube de Blu Radio.

El equipo dirigido por César Torres llega motivado tras una sólida actuación en los octavos de final, donde superó 3-1 a Sudáfrica con doblete de Neyser Villarreal y un tanto de Canchimbo Morales, resultado que consolidó la confianza del grupo y encendió la ilusión del país. Con ese triunfo, Colombia se aseguró un lugar entre las ocho mejores selecciones del mundo en la categoría Sub-20.

Durante la fase de grupos, el conjunto nacional mostró orden y carácter, terminando como líder del Grupo F con cinco puntos, producto de una victoria 1-0 frente a Arabia Saudita y empates ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). Ahora, el reto será mayor, pues España llega con un plantel sólido y figuras que militan en el fútbol europeo.



El cuerpo técnico colombiano ha trabajado en los últimos días enfocado en fortalecer el bloque defensivo y aprovechar la velocidad por las bandas, una de las principales virtudes del seleccionado nacional. Además, se espera que Villarreal, figura del encuentro anterior, vuelva a ser protagonista en el frente de ataque.

Colombia lista para enfrentar a España

La expectativa es alta entre los aficionados, que sueñan con ver a la Tricolor alcanzar las semifinales por sexta vez en su historia y acercarse al recordado tercer puesto logrado en el Mundial de 2003. La Federación Colombiana de Fútbol destacó el respaldo de los hinchas, que han seguido al equipo desde distintas ciudades de Chile y a través de las transmisiones en Colombia.

El encuentro promete emociones y será una verdadera prueba de carácter para una generación que quiere seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol colombiano.

