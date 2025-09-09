Colombia vs Venezuela EN VIVO: así puedes ver el partido decisivo de Eliminatorias 2026

La Selección Colombia enfrenta a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, un partido que no solo despierta pasión en los hinchas, sino que también define el camino de la ‘vinotinto’, que pelea por un cupo en el repechaje. El compromiso se juega este martes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m. y se puede ver EN VIVO por GOL Caracol, Caracol Play y Fútbol TV.

El ambiente en el estadio promete estar cargado de emociones, pues los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con el objetivo de cerrar las Eliminatorias de la mejor manera, buscando mejorar su ubicación en el ránking FIFA. Venezuela, por su parte, se aferra a la esperanza de clasificar al repechaje y luchará hasta el último minuto para no dejar escapar esa oportunidad.

Dónde ver el partido Colombia vs. Venezuela EN VIVO

El encuentro será transmitido por la señal de GOL Caracol, disponible en televisión abierta para todo el país, además de la plataforma Caracol Play, donde los aficionados podrán seguir la acción desde cualquier dispositivo móvil. Para quienes estén fuera de Colombia, también habrá opciones de señal internacional a través de Fútbol TV.

Colombia ha mostrado un proceso sólido con Lorenzo, acumulando resultados que generan confianza de cara al futuro. La tricolor se mantiene invicta en estas Eliminatorias y ha sabido aprovechar el talento de jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma. En esta jornada, más allá del resultado, el técnico busca consolidar su idea de juego y darle rodaje a la nómina pensando en la Copa del Mundo.

Publicidad

La hinchada colombiana espera que la selección repita actuaciones destacadas, como la victoria frente a Brasil y el empate ante Argentina, dos resultados que marcaron el camino en estas Eliminatorias. Además, un triunfo frente a Venezuela significaría cerrar con broche de oro y, de paso, sumar puntos valiosos en el escalafón internacional.

La Vinotinto, bajo la dirección de Fernando Batista, llega con la presión de ganar. Un triunfo los pondría en la pelea directa por el repechaje, algo histórico para su selección. Con figuras como Salomón Rondón y Yangel Herrera, el equipo venezolano buscará sorprender a Colombia en su propia cancha.

Publicidad

El reto no es fácil: Colombia no ha perdido en casa durante estas Eliminatorias, pero Venezuela se juega la vida futbolísticamente hablando y eso lo convierte en un rival muy peligroso.

Minuto a minuto EN VIVO

Los fanáticos que quieran seguir el partido en tiempo real tendrán la cobertura minuto a minuto a través de diferentes portales deportivos, además de las redes sociales oficiales de la Selección Colombia y la Federación Venezolana de Fútbol. Ahí se podrán consultar estadísticas, goles, cambios y todas las incidencias del juego.

Cambios que tendría la Selección Colombia contra Venezuela, ¿plan para dejarse ganar?