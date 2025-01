El difícil dilema que definiría la continuidad de Falcao García en Millonarios

En el panorama del fútbol colombiano, Millonarios atraviesa un momento de incertidumbre con una de sus figuras más importantes Radamel Falcao García. Los intentos por alcanzar un acuerdo que asegure su permanencia, el futuro del 'Tigre' en el equipo embajador sigue siendo incierto.

Falcao, un referente indiscutible del fútbol colombiano y conocido por su estilo de juego y mucha experiencia internacional, se ha convertido en un jugador clave desde su llegada al club. Sin embargo, las negociaciones para renovar su contrato han estado marcadas por dificultades financieras.

Especialmente en lo relacionado con el pago de impuestos y la búsqueda de patrocinadores que puedan asumir esos costos. Este factor ha prolongado las conversaciones durante más de dos semanas sin una solución clara.

La situación se torna aún más compleja con la llegada de David González al banquillo como nuevo director técnico de Millonarios . Aunque González y su cuerpo técnico han evitado pronunciarse públicamente sobre el futuro de Falcao, su plan de juego y la construcción del equipo para la temporada 2025 podrían depender en gran medida de la presencia o ausencia del delantero samario.

La cosa de @FALCAO va así. Los términos del contrato están pactados con @MillosFCoficial por un año. Falta conseguir el dinero de los impuestos y las partes están buscando marcas que lo hagan posible. No está fácil. Si no se da lo de Millos el tigre no quiere mover más a su… — Antonio Casale (@CasaleSports) January 11, 2025

¿Qué pasa si Falcao no firma con Millonarios?

Según el periodista Antonio Casale, Falcao no solo se enfrenta a una decisión profesional, también personal. En caso de no llegar a un acuerdo con Millonarios, el delantero no estaría dispuesto a trasladarse a otro equipo fuera de Bogotá.

La prioridad del jugador es mantener la estabilidad de su familia en la capital colombiana. Esto abre la posibilidad de que, ante la falta de alternativas atractivas, Falcao pueda considerar su retiro del fútbol profesional.

Antonio Casale reveló que los términos del contrato ya estarían definidos, pero el obstáculo principal radica en la financiación de los impuestos asociados.

El club y el jugador están explorando opciones con posibles patrocinadores, el tiempo juega en contra y la presión aumenta a medida que se acerca el inicio de la temporada y la participación de Millonarios en la Copa Sudamericana.

¿Cuáles son las ofertas que tiene Falcao?

Por ahora, no se conocen ofertas concretas de otros equipos por el 'Tigre'. Su compromiso con Millonarios y su deseo de revancha en esta nueva temporada son evidentes, pero la falta de un acuerdo pone en jaque sus planes. Falcao ha dejado claro que solo vestiría la camiseta del equipo embajador, reforzando su vínculo emocional con el club.

