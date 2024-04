Junior podría ser multado tras episodio de perrito en la cancha

Luego del encuentro entre elJunior de Barranquilla y el Universitario de Perúpor el torneo de la Copa Libertadores de América en donde el encuentro terminó empatado 1-1 el pasado martes 9 de abril en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Un curioso hecho ocurrió cuando un perro ingresó a la cancha interrumpiendo el partido.

En su momento el curioso hecho fue algo muy divertido, pues cuando transcurría el minuto 68 del partido, el perro ingresó al terreno de juego y comenzó a jugar con la pelota llevándose las miradas de todos los hinchas que se tomaron con humor la divertida situación.

El suceso fue tan divertido, que las imágenes del perro jugando en la cancha con la pelota rápidamente fue compartida por todos los que lograron grabar con su celular las curiosas imágenes, las mismas que en un instante se volvieron virales.

Pero todo no podía resultar tan divertido, y más para el equipo tiburón que fue advertido de tener que pagar una posible sanción por haber permitido que el animal ingresara al terreno de juego e interrumpir el partido por el torneo de la Copa Libertadores de América.

Según las normas de la Conmebol en el torneo existe una regla la cual precisamente busca sancionar todas estas faltas que van en contra del espectáculo, en este caso se trata de la invasión al terreno de juego durante un partido, la cual tiene una multa económica de 15.000 dólares.

Lo que quiere decir que, si la Conmebol considera que el ingreso del perro al terreno de juego es una infracción a esta norma, el equipo colombiano podría estar pagando una multa económica que asciende a los 55 millones de pesos colombianos.

Hasta el momento la entidad no se ha pronunciado al respecto y no ha emitido ningún tipo de comunicado oficial que permita confirmar esta situación, y no se descarta que sea tomado como un simple incidente, que por fortuna para nadie resultó siendo algo grave.

JAJAJAJAJA que hermosa que es la Libertadores, dejela jugar al perro por Diosss. pic.twitter.com/WUxkz1WtUT — absolutemacca10 (@MaccaaFan) April 10, 2024

