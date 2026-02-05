Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO 2026
ÚLTIMA CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
HORARIOS DEL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Leyenda de Independiente Santa Fe sufrió un infarto y permanece hospitalizado

Leyenda de Independiente Santa Fe sufrió un infarto y permanece hospitalizado

El ídolo cardenal presentó un dolor en el pecho y fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece en observación.

Omar Pérez fue hospitalizado de urgencia
Leyenda de Independiente Santa Fe sufrió un infarto y permanece hospitalizado
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

El entorno del fútbol colombiano se encuentra en máxima alerta tras confirmarse la complicada situación de Omar Sebastián Pérez, exfutbolista argentino y referente máximo de Independiente Santa Fe. Esto debido a que en la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026, se dio a conocer que el exvolante de creación sufrió un infarto.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por su círculo cercano y su organización deportiva, el argentino comenzó a manifestar síntomas de alarma el miércoles 4 de febrero. Pérez, de 44 años, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

Puedes leer: La millonada que gana el Independiente Santa Fe tras conquistar la Superliga BetPlay 2026

Una vez en el centro médico, los especialistas realizaron los estudios coronarios pertinentes, determinando que se trataba de un evento cardiovascular que requería intervención inmediata. El cuerpo médico procedió a realizar la colocación de un stent, un procedimiento quirúrgico diseñado para abrir las arterias coronarias que se encuentran obstruidas.

Te puede interesar

  1. Ryan Reynolds cambia a Deadpool por una camiseta bogotana y sorprende a la hinchada.jpg
    Ryan Reynolds cambia a Deadpool por una camiseta bogotana y sorprende a la hinchada
    Foto Instagram: vancityreynolds
    Farándula

    Ryan Reynolds cambió su traje de Deadpool por camiseta de equipo de fútbol bogotano

  2. Fernando Martín Carreras, exfutbolista fallecido
    Encuentran el cuerpo del exfutbolista Fernando Martín Carreras en Indonesia
    Foto: redes sociales, @idextratime
    Internacional

    Hallan el cuerpo de reconocido exfutbolista tras días de búsqueda por naufragio

¿Cómo se encuentra Omar Pérez?

Tras la rápida reacción de quienes lo acompañaban y la inmediata atención profesional permitieron que el ídolo cardenal fuera estabilizado de manera oportuna. Actualmente, el estado de salud de Omar Pérez es estable y cuenta con un buen pronóstico.

Sin embargo, se conoció que por recomendación estricta el argentino permanecerá hospitalizado bajo observación durante los próximos cinco días. Durante este periodo, se le realizará un seguimiento clínico exhaustivo para monitorear su evolución postoperatoria y asegurar que no surjan complicaciones tras la cirugía.

Puedes leer: A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026

Publicidad

Noticia que causo miles de reacciones por parte de la fanáticada cardenal, debido a la importancia que tuvo el jugador en el pasado reciente del club bogotano.

Omar Pérez
Leyenda de Independiente Santa Fe sufrió un infarto y permanece hospitalizado
Foto: imagen tomada de @chipakero

Publicidad

¿A qué se dedica Omar Pérez?

Tras su retiro de las canchas, el jugador argentino se radicó en Bogotá donde se ha consolidado como un próspero emprendedor. Inicialmente, creó la academia de fútbol OP10, la cual cuenta con sedes en el municipio de Chía y otras zonas. A través de este proyecto, entrena a diversas categorías que compiten en torneos de la Liga de Bogotá y de Difútbol.

Te puede interesar

  1. James Rodríguez sin club para ir al Mundial 2026
    James Rodríguez, jugador de fútbol
    Foto: Instagram de James Rodríguez
    Deportes

    ¿James Rodríguez se queda en el limbo? Clubes cierran la puerta a su llegada

  2. Peligra sede de Guadalajara para la selección Colombia en el Mundial 2026
    Selección Colombia
    Foto: Instagram Federación Colombiana de Fútbol
    Deportes

    Incertidumbre por la sede de la Selección Colombia en el Mundial; FIFA analiza el caso

De igual forma, Omar Pérez es dueño de un reconocido restaurante en las afueras de Bogotá. Se conoció que tras el incidente de salud, la dirección de OP10 emitió un comunicado pidiendo calma a sus colaboradores, alumnos y padres de familia, solicitando que las actividades de la academia y el negocio continúen funcionando con normalidad mientras su fundador se enfoca en la recuperación.

Recordemos que el argentino fue pieza fundamental de la época más importante de Independiente Santa Fe. Su liderazgo fue clave para la obtención de múltiples títulos, destacando la histórica Copa Sudamericana de 2015, el primer trofeo continental para el equipo bogotano.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Independiente Santa Fe

Fútbol colombiano

Federación Colombiana de Fútbol