El entorno del fútbol colombiano se encuentra en máxima alerta tras confirmarse la complicada situación de Omar Sebastián Pérez, exfutbolista argentino y referente máximo de Independiente Santa Fe. Esto debido a que en la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026, se dio a conocer que el exvolante de creación sufrió un infarto.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por su círculo cercano y su organización deportiva, el argentino comenzó a manifestar síntomas de alarma el miércoles 4 de febrero. Pérez, de 44 años, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

Una vez en el centro médico, los especialistas realizaron los estudios coronarios pertinentes, determinando que se trataba de un evento cardiovascular que requería intervención inmediata. El cuerpo médico procedió a realizar la colocación de un stent, un procedimiento quirúrgico diseñado para abrir las arterias coronarias que se encuentran obstruidas.



¿Cómo se encuentra Omar Pérez?

Tras la rápida reacción de quienes lo acompañaban y la inmediata atención profesional permitieron que el ídolo cardenal fuera estabilizado de manera oportuna. Actualmente, el estado de salud de Omar Pérez es estable y cuenta con un buen pronóstico.

Sin embargo, se conoció que por recomendación estricta el argentino permanecerá hospitalizado bajo observación durante los próximos cinco días. Durante este periodo, se le realizará un seguimiento clínico exhaustivo para monitorear su evolución postoperatoria y asegurar que no surjan complicaciones tras la cirugía.

Noticia que causo miles de reacciones por parte de la fanáticada cardenal, debido a la importancia que tuvo el jugador en el pasado reciente del club bogotano.

Leyenda de Independiente Santa Fe sufrió un infarto y permanece hospitalizado Foto: imagen tomada de @chipakero

¿A qué se dedica Omar Pérez?

Tras su retiro de las canchas, el jugador argentino se radicó en Bogotá donde se ha consolidado como un próspero emprendedor. Inicialmente, creó la academia de fútbol OP10, la cual cuenta con sedes en el municipio de Chía y otras zonas. A través de este proyecto, entrena a diversas categorías que compiten en torneos de la Liga de Bogotá y de Difútbol.

De igual forma, Omar Pérez es dueño de un reconocido restaurante en las afueras de Bogotá. Se conoció que tras el incidente de salud, la dirección de OP10 emitió un comunicado pidiendo calma a sus colaboradores, alumnos y padres de familia, solicitando que las actividades de la academia y el negocio continúen funcionando con normalidad mientras su fundador se enfoca en la recuperación.

Recordemos que el argentino fue pieza fundamental de la época más importante de Independiente Santa Fe. Su liderazgo fue clave para la obtención de múltiples títulos, destacando la histórica Copa Sudamericana de 2015, el primer trofeo continental para el equipo bogotano.