Medallista olímpica de Tokio denuncia al Gobierno por entregarle un cheque sin fondos

Aremi Fuentes, atleta mexicana que obtuvo la medalla de bronce en los Olímpicos Tokio 2020 por su destacada participación en halterofilia 76 kg, denunció al gobierno de Baja California, por entregarle un cheque inexistente y por utilizar su imagen.

En una reciente rueda de prensa, Aremi reveló que el pasado 12 de agosto, en una ceremonia, el gobernador Jaime Bonilla reconoció su participación en las justas realizadas en el país nipón y en forma de agradecimiento, le obsequió un incentivo económico por 2.500 dólares, mismo que no existe y lo catalogó como una "falta de respeto" a su esfuerzo.

"A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe. Me parece desconsiderado que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que no tenga fondos, es que no existe", objetó Aremi.

De esta manera, la deportista mexicana recalcó que el mandatario lo hizo para beneficio de él y poder destacar su administración para futuras campañas. Según ella, la ceremonia se organizó únicamente para que Bonilla posara ante la foto y fuera reconocido por la prensa.

❌LAMENTABLE❌



La medallista olímpica en #Tokio2020, Aremi Fuentes, denunció a la cadena Fox Sports que recibió un cheque del gobierno de Baja California sin fondos💥



Tantos años de esfuerzo y su “pago” literalmente no existe



¡QUÉ CORAJE, QUÉ CORAJE!🤬



Info: @RodTovar pic.twitter.com/Tf0H0AePqK — No Sólo Hay Futbol (@NosolohayFut_) September 20, 2021

Aremi Fuentes, también aprovechó para recordarles a las autoridades del Gobierno de Baja California que le deben becas deportivas por más de 1.200 dólares que también le habían prometido.