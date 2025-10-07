Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
VICIO DE PABLO ESCOBAR
CASO NIÑA DE 3 AÑOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Miguel Ángel Russo enfrenta grave crisis de salud: “Está débil y delicado”

Miguel Ángel Russo enfrenta grave crisis de salud: “Está débil y delicado”

El técnico campeón con Millonarios en 2017, Miguel Ángel Russo, enfrenta actualmente varios quebrantos de salud y se ha revelado un reporte médico poco alentador.