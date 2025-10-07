Miguel Ángel Russo enfrenta grave crisis de salud: “Está débil y delicado”

El mundo del fútbol latinoamericano se encuentra pendiente del estado de salud del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, debido a los últimos quebrantos de salud que se encuentra atravesando, tanto es así que en los últimos días necesito atención especializada en su casa, según información de allegados al técnico.

Miguel Ángel Russo, de 69 años de edad se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata desde entonces. Y actualmente se encuentra de licencia médica, esto desde fines de septiembre con el fin de resolver sus quebrantos de salud.

Leandro Olivera, periodista de TyC Sports, aseguró que Russo "está en su casa esperando a que pueda revertir esta situación difícil y delicada. Está débil, está grave". Esta versión fue confirmada por el diario Olé en conversación, mostrando que el técnico que supo dirigir a Millonarios y sacarlo campeón ante Independiente Santa Fe en 2017.

Amigos ya se despiden de Miguel Ángel Russo ex DT de Millonarios

De acuerdo al periodista Juan José Buscalia, quien en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Miguel Ángel Russo permanece en su casa para evitar que contraiga “virus intrahospitalario imposible de soportar, dada la fragilidad de su estado”. Pero, mencionó que el parte médico no es alentador.

Buscalia mencionó que el “pronóstico es letal” e incluso sus seres queridos se habrían acercado al domicilio para visitarlo en este delicado momento. “Aunque todavía no se ha dado ese desenlace, las personas están cerca de él, algunos despidiéndose”, sumando a esto explicó que el presidente de Boca Junior, Juan Román Riquelme lo está visitando.

“Estas son horas determinantes (...) no se sabe en cuánto puede darse una noticia que puede ocurrir más temprano que tarde”, resaltó el periodista en Blu Radio.

Esto a la par, el club Millonarios, compartió un mensaje de aliento para el argentino y dijo: "Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia."

¡Mucha fuerza Miguel! 🙌💙 ¡La Familia Azul está contigo!



"𝓣𝓸𝓭𝓸 𝓼𝓮 𝓬𝓾𝓻𝓪 𝓬𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓻" ✨ pic.twitter.com/PXDbshRjnT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 7, 2025

Recordemos que el último partido donde Miguel Ángel Russo estuvo al frente de Boca, fue en el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo. Así mismo, el argentino suma su tercer ciclo en el Xeneize, donde estuvo en 2007, luego de 2020 y 2021.

Donde sus títulos más importantes fueron la Copa Libertadores en 2007 ante Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan, mientras que su segundo paso logró alzar una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

