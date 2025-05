Destapan última conversación entre Tatiana Hernández y su novio; tenía actitud sospechosa

A casi 40 días de su desaparición en Cartagena, sigue sin saberse el paradero de Tatiana Hernández Díaz, la estudiante de medicina de 23 años que fue vista por última vez cerca a los espolones de la avenida Santander.

Mientras las autoridades intensifican la búsqueda con tecnología especializada, el foco de atención se ha desviado a una revelación clave: la última conversación que tuvo con su novio, David Espitia.

Espitia, quien reside en Bogotá, fue una de las primeras personas en notar que algo no estaba bien. Según contó en una entrevista reciente para Los Informantes, el día anterior a la desaparición, notó un cambio en el comportamiento de Tatiana.

“Ese día pasaron cuatro o cinco horas sin saber de ella, y cuando le escribí, no me respondió”, aseguró. Para él, eso fue muy extraño. Estaba acostumbrado a que ella se desconectara por dos o tres horas, pero no tanto tiempo.

Intentó volver a escribirle más tarde, con la intención de preguntarle si ya había almorzado. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Fue ahí cuando decidió comunicarse con una amiga de Tatiana, buscando cualquier pista.

“Le escribí a su amiga, y ella me dijo: ‘Ella salió, pero ya voy a buscarla’. Tata tiene compartida su ubicación en Find My Phone”, relató el joven.

La preocupación creció cuando, al día siguiente, esa misma amiga le avisó que habían encontrado el celular y las sandalias de Tatiana abandonadas cerca del mar. Esa fue la primera alerta seria. Desde entonces, todo se convirtió en una búsqueda sin descanso.

¿Cuándo se enteraron de la desaparición?

Tatiana estaba haciendo su internado en Cartagena. Según su entorno más cercano, era común que, después de los turnos en el Hospital Naval, saliera a caminar por la playa con sus compañeros. Justo ese día, su mamá había estado con ella y le había llevado el almuerzo. Todo parecía normal. Pero en la noche, David llamó a la familia para confirmar lo peor: algo no cuadraba, y su novia estaba desaparecida.

“Cuando eran las ocho de la noche, me llamó David desde Bogotá y me preguntó si Tatiana estaba con nosotros. Le dije que no, y entonces me dijo: ‘Es que acabo de hablar con una compañera de ella y Tatiana está extraviada’”, contó la mamá de la joven.

La Alcaldía de Cartagena activó hace poco una nueva fase en el operativo de búsqueda. Esta vez, se está utilizando un robot de alta tecnología traído por la empresa ASI Latam Group. El dispositivo, conocido como Sonar Imagenex YellowFin, está diseñado para explorar zonas del fondo marino donde los buzos no han podido ingresar por la presencia de rocas y corrientes fuertes.

El equipo lleva cuatro días rastreando una zona específica de los espolones sin obtener resultados. A pesar de la falta de hallazgos, se mantiene la esperanza de encontrar alguna pista que permita esclarecer lo ocurrido con Tatiana.

