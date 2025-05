Revelan dato que esclarecería si Tatiana Hernández se ahogó: "El cuerpo emerge"

Tatiana Hernández lleva más de tres semanas desaparecida y, hasta ahora, las autoridades no han podido dar con su paradero. La joven, estudiante de medicina que hacía su internado en el Hospital Naval de Bocagrande, salió un sábado en la tarde rumbo a los espolones frente al mar Caribe y desde entonces no se ha sabido más de ella.

Un video grabado por un turista la muestra sentada en las rocas, vestida con camiseta y short blanco, mirando hacia el mar. Es la última imagen que se tiene.

Ese mismo día, un trabajador del sector la habría visto hablando con un hombre. Otro individuo, al parecer, observaba la escena desde lejos sin intervenir. Según el relato de la mamá, Lucy Hernández, una fuente le informó que su hija cruzó la avenida junto a ese primer hombre para entrar a la ciudad amurallada. Lo habría hecho, según esa persona, por su cuenta, sin que nadie la obligara.

Hasta ahí, todo eran versiones. La familia, sin embargo, no ha dejado de moverse. En Bogotá, amigos y parientes se reunieron en el parque de Usaquén con pancartas, camisetas con su rostro y mensajes pidiendo su regreso. En Cartagena, los padres de Tatiana siguen buscándola a diario. La Interpol incluso activó una circular amarilla para evitar que pueda ser sacada del país. Pero el paso más importante lo dio el abogado de la familia.

Publicidad

“Tatiana no se ahogó”: El dato que lo esclareció

Antonio Hernández Torres, el abogado que acompaña a la familia en la investigación, descartó con argumentos la versión de que Tatiana se hubiera ahogado.

Publicidad

“Yo he descartado la hipótesis de que Tatiana se ahogó, por supuesto, porque estas son aguas tibias, calientes y el cuerpo emerge máximo de 8 a 12 días”, explicó. Y ya han pasado más de veinte.

Tatiana Hernández: revelan dato clave sobre las cámaras de seguridad /Foto: Getty Images /Redes sociales

La clave está ahí: si se hubiera tratado de un caso de inmersión, el cuerpo habría salido a flote. No ha pasado. Según expertos, el mar Caribe, por su temperatura, acelera ese proceso. Si el cuerpo no ha aparecido en el agua ni en las zonas cercanas, entonces es muy probable que ella no esté allí.

Eso le da otro giro a la búsqueda. Aunque se exploraron varias hipótesis, ahora todo apunta a que hay que enfocar la búsqueda en tierra firme. El abogado confirmó que están gestionando ayuda internacional para acceder a herramientas tecnológicas que refuercen la investigación.

“Estamos solicitando colaboración con tecnología especializada para rastrear ubicaciones y posibles rutas”, dijo.

A pesar del tiempo que ha pasado, la familia no pierde la esperanza. Antes de desaparecer, Tatiana le había dicho a su mamá que necesitaba un momento para sí misma. Estaba en el último semestre de medicina, con jornadas extensas y pocas horas de sueño. Incluso le comentó a una amiga que quería caminar sola ese día, que no la acompañaran. No tenía enemigos ni conflictos, solo una vida académica exigente.

Mientras tanto, su entorno insiste en que no se puede bajar la guardia. Las versiones sobre su desaparición siguen siendo inciertas, pero con esta nueva información, las autoridades tendrían que replantear por completo las líneas de búsqueda. Tatiana no está en el mar. Al menos, todo indica que no.

Publicidad

Puedes ver | La Kalle está en movimiento y tú eres parte de esta historia