Testigo rompe el silencio y da pista clave sobre Tatiana Hernández: “Ella se rio con él”

Tatiana Hernández Díaz salió del Hospital Naval de Bocagrande hacia las 4:30 de la tarde del domingo 13 de abril. Vestía un short blanco y una blusa estampada. Llevaba su celular y sandalias puestas. Caminó rumbo a la Avenida Santander y se sentó en unas rocas frente al mar. Ese es el último momento en que fue captada por una cámara.

A partir de ahí, todo ha sido confusión. Las pertenencias de la joven fueron halladas horas después cerca del Parque La Marina . No había señales de violencia, ni rastros claros que indicaran qué le ocurrió. La familia reportó su desaparición esa misma noche y desde entonces la búsqueda no ha parado.

La razón por la que Tatiana Hernández habría decidido 'desaparecer' /Foto: redes sociales

Aparece nueva versión sobre la desaparición de la jóven

Pero en medio del mar de versiones, este fin de semana surgió una que empieza a generar nuevas dudas. Un trabajador de aseo que estuvo presente en la zona rompió el silencio y entregó a El Tiempo un testimonio que podría cambiar el curso de la investigación.

Según lo que narró, Tatiana llegó sola, a eso de las 4:40 p. m., y se ubicó en una piedra de la zona conocida como el espolón. “Lo recuerdo bien porque siempre estoy pendiente de la hora mientras trabajo. Uno, cuando barre, ve todo lo que pasa a su alrededor” , explicó el hombre.

A los pocos minutos, un sujeto se le acercó. “Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando”, relató.

Según su versión, ambos entablaron una conversación que no parecía tensa, aunque sí dejó ver una mezcla de emociones en Tatiana. “Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, comentó.

Dolorosa carta de la mamá de Tatiana Hernández /Foto: redes sociales

¿La joven se fue por voluntad propia?

Lo que más le llamó la atención, sin embargo, no fue esa interacción, sino la aparición de otro hombre. Según dijo, este sujeto, mayor, rondaba los 50 años, y no parecía ser un transeúnte cualquiera.

“No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato” , relató.

Ese hombre no se acercó a hablar ni hizo contacto directo, pero se mantuvo observando la escena de forma constante. Una vez la conversación entre Tatiana y el primer sujeto terminó, el testigo aseguró que los vio alejarse caminando.

“Ella se fue por su cuenta. No la obligaron. No se subió a ningún carro. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, indicó.

Lo que no deja de causar inquietud es que, según el trabajador, ese segundo hombre también se fue del lugar, caminando detrás de ellos, a cierta distancia, como si los siguiera.

Hasta ahora, ninguna cámara de seguridad ha aportado información adicional, y la más cercana al lugar lleva años inactiva. Las investigaciones sobre el análisis del celular de Tatiana tampoco han entregado pistas concluyentes. Las autoridades continúan recibiendo versiones y verificando cada dato.

