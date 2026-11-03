DIAN abre subasta virtual con carros desde los $8 millones en noviembre; cómo participar

Si estás buscando la oportunidad de comprar un vehículo en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó una nueva subasta virtual de autos y camionetas.

En esta ocasión, la entidad de control fiscal puso a disposición del público una amplia oferta de automotores con precios base que inician desde los $8,1 millones de pesos.

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Toda la puja y gestión comercial se realiza de forma digital mediante la plataforma de El Martillo del Banco Popular durante el mes de noviembre de 2026.



Los automotores incluidos en este remate comercial corresponden a bienes que fueron objeto de medidas legales por parte de las autoridades. Específicamente, se trata de vehículos que entraron a la entidad por decomiso, abandono, aprehensión o incautación.

Adicionalmente, la DIAN dio a conocer que todos los jueves ingresan nuevas oportunidades de vehículos procedentes de Renting Colombia, los cuales cuentan con origen corporativo, historial conocido y un proceso de traspaso ágil y virtual.

En este grupo podrás encontrar automóviles particulares, camionetas y vehículos de trabajo.

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¿Cuándo se realiza la subasta de vehículos de la DIAN y cuáles son sus fechas?

Para programar tu postulación con tiempo, debes tener muy presentes los días exactos fijados por la entidad para la apertura del evento. La DIAN indicó que las jornadas de apertura se concentran los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2026.

El cronograma del sistema opera en dos bloques según el lote de automotores disponible:

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Primer bloque de subasta: Abre su recepción de ofertas el 3 de noviembre al mediodía (12:00 p. m.) y cierra el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana.

Abre su recepción de ofertas el 3 de noviembre al mediodía (12:00 p. m.) y cierra el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Segundo bloque de subasta: Inicia el 4 de noviembre al mediodía (12:00 p. m.) y finaliza el 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

Recuerda también que, si te interesan las unidades corporativas de Renting Colombia, los nuevos lotes de camionetas y carros de trabajo se renuevan en el sistema cada semana los días jueves.

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¿Cómo participar en la subasta virtual de la DIAN y cuáles son los requisitos?

Ingresar al proceso de ofertas de la DIAN es un trámite virtual que realizas a través de internet. Para acceder a los lotes e interactuar en las pujas del sistema El Martillo del Banco Popular, debes cumplir con los siguientes pasos de inscripción:

Registro en la plataforma: Tienes que crear un usuario y contraseña en el sistema de El Martillo para habilitar tu ingreso y consultar los lotes de tu interés. Cuenta para depósitos: Es obligatorio contar de manera previa con una cuenta destinada a efectuar los depósitos solicitados antes de iniciar la participación en la subasta. Condiciones del vehículo: La DIAN ofrece automotores de distintas gamas y modelos. No obstante, debes saber que, si resulta adjudicado a tu favor, la entidad te entregará el bien en el estado exacto en el que lo encontró. Por ello, resulta indispensable revisar la información del lote antes de ofertar.

¿Qué carros se pueden comprar en la subasta de la DIAN y cuáles son sus precios base?

La lista de vehículos incluye alternativas para diferentes tipos de necesidad y capacidad económica. Entre los ejemplos de automotores disponibles publicados por la entidad se destacan los siguientes:

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Camioneta Chevrolet Luv TFR (Año 1993): Modelo tipo no suministrado, con un valor base de $8,1 millones de pesos.

Automóvil Chevrolet Captiva Sport (Año 2014): Modelo tipo no suministrado, con un precio inicial de $14,6 millones de pesos.

Automóvil Audi Q7 3.0 TDI (Año 2008): Vehículo tipo no suministrado, con un valor base de $32,2 millones de pesos.

Automóvil Mercedes Benz C 200 (Año 2020): Modelo gama alta tipo no suministrado, con un precio de arranque de $77,7 millones de pesos.

Revisa directamente la plataforma de El Martillo para verificar los términos de cada lote y participar dentro de las fechas establecidas.