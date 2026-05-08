Las claves para fortalecer los negocios a través de la educación financiera

En Colombia, los emprendimientos se consolidaron como una herramienta fundamental para la autonomía económica. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor, el 26 % de las mujeres en el país se encuentran iniciando un proyecto empresarial, al punto que el 50 % de estas están con un microcrédito.

Dicho fenómeno se debe a que muchas de las cuales son madres buscan superar la informalidad laboral y generar ingresos para sus hogares. Pese a los avances, existen desafíos estructurales que limitan el crecimiento de los negocios en la región, como es la inseguridad, la poca formalidad y la falta de conocimientos en educación financiera.

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Tanto es así que expertos mencionan que para que un emprendimiento no solo sobreviva sino que logre escalar, se deben tomar decisiones estratégicas e informadas, para que los riesgos no sean tan altos y se puedan manejar, subrayando la importancia de pasar del esfuerzo operativo a la toma de decisiones estratégicas.



¿Qué recomendaciones de educación financiera se sugieren para los emprendedores?

Para muchos expertos dentro del rubro de los emprendedores se debe tener disciplina y resiliencia. No obstante, para garantizar que estos esfuerzos se traduzcan en negocios sostenibles, como es el caso de Maria Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, quién menciona que hay hasta 7 aspectos de educación financiera que se necesita para tener un negocio prospero.

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Separación de cuentas: Es común que los micronegocios informales mezclen el dinero del hogar con el del negocio. Abrir cuentas bancarias independientes es el primer paso para medir la rentabilidad real. Control de registros: Llevar un seguimiento detallado de ingresos y gastos puede mejorar la toma de decisiones hasta en un 30 %, permitiendo identificar fugas de capital. Asignación de un salario: Definir un sueldo propio para la emprendedora evita la descapitalización del negocio y proporciona mayor estabilidad a largo plazo. Fondo de emergencia: Se recomienda contar con ahorros equivalentes a tres meses de gastos para enfrentar crisis o imprevistos sin tener que cerrar la unidad productiva. Uso de servicios financieros formales: El acceso al microcrédito formal no solo fomenta la inclusión, sino que aumenta la productividad y permite un crecimiento progresivo. Reinversión de utilidades: Destinar las ganancias al fortalecimiento del negocio incrementa las posibilidades de escalar y alcanzar la formalización. Capacitación continua: La formación en gestión financiera impacta directamente en la capacidad de las emprendedoras para sostener sus proyectos en el tiempo.



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Por lo cual, varios expertos señalan que en el actual contexto de la "economía popular", brindar herramientas técnicas y acompañamiento financiero es vital para que estos proyectos dejen de ser mecanismos de subsistencia y se conviertan en empresas estables y sólidas.