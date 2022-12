En un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que habrá un incremento correspondiente al 12.53% en las tarifas del transporte de los sistemas masivos .

“Este porcentaje representa un aumento inferior al 16% del salario mínimo para el próximo año, anunciado por el Gobierno Nacional”, indicó Asocapitales.

Esto quiere decir que el aumento seria para TransMilenio de 332 pesos y para el SITP de 307 pesos, teniendo en cuenta los precios del transporte público actuales, la tarifa quedaría de la siguiente manera.

En lo que respecta al SITP, el precio del pasaje pasaría, en el papel, de $2.450 a $2.756. Hasta el momento no se conoce la cifra concreta del alza, debido a que no se sabe si el ajuste se hará por lo bajo o lo alto.

Cabe resaltar que este aumento se da a conocer en un contexto difícil para el tema del transporte público, recordemos que la alcaldesa Claudia López respondió algunas críticas en una entrevista en Blu Radio, en la que respondió sobre los problemas que presenta este sistema, como lo son los robos, atracos, agresiones sexuales y problemas en la movilidad por los bloqueos de vías.

"Tenemos que rescatar el sistema, porque es lo único que tenemos. Transmilenio está en un mal momento, por muchos factores que se están cruzando al mismo tiempo. La pandemia casi lo quiebra, porque financieramente le quitó cerca del 80% de sus ingresos durante dos años; ya venía con un déficit estructural por colados y diferencia de la tarifa técnica. TransMilenio es un sistema muy subsidiado, justamente para que sea accesible", sostuvo la mandataria.

