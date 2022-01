El subsidio de vivienda no VIS en 2022, liderado por el Gobierno Nacional, es un apoyo financiero para la compra de un hogar nuevo en Colombia y destinado principalmente a los hogares que hacen parte de la clase media del país.

De acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro: "el Gobierno anunció la entrega de 10.000 coberturas para créditos hipotecarios y operaciones de Leasing Habitacional, para compra de vivienda nueva no VIS de hasta 500 SMMLV ".

A su vez Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, indicó que los ajustes en este subsidio estatal, el cual estará disponible hasta diciembre de 2022 o hasta agotar existencias, se deben al incremento del salario mínimo.

"Como era de esperarse, el significativo aumento en el salario mínimo impactó positivamente los montos que el Gobierno Nacional le garantiza a las familias colombianas para que se conviertan en propietarios en el 2022, facilitando así la adquisición de su vivienda nueva propia", argumentó Malagón.

Cabe aclarar que el valor de la vivienda de segmento medio (no VIS) será entre 135 SMMLV hasta 500 SMMLV en 2022. Además, el Ministerio de Vivienda indicó que las personas que se encuentren en este rango y se postulen recibirán $500.000 mensuales para el pago del crédito hipotecario durante los primeros siete años de vigencia.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda no VIS en 2022

1. Elegir y apartar la propiedad, que debe ser completamente nueva, ya sea en construcción, preventa o, en caso que esté terminada, no haya sido habitada.

2. Acercarse a una entidad financiera como cooperativas, fondos y bancos encargadas, y presentar la solicitud de crédito de vivienda o leasing habitacional.

3. Firmar los documentos de postulación al subsidio no VIS. (Importante no haber sido beneficiario en años anteriores de un auxilio de vivienda).

4. Justo después de que la entidad haya aprobado el crédito, solicitar el estudio de títulos de la propiedad con el fin de rectificar si el predio cumple con los requisitos.

No obstante, a este proyecto también pueden aplicar quienes sean propietarios de otra vivienda, siempre y cuando cumplan con los anteriores requerimientos. Para el caso de Bogotá , Cali , Barranquilla , y otros sitios urbanos, el rango no VIS inicia en 150 SMMLV.

Ecobertura

En este nuevo programa, las familias solicitantes a comprar vivienda no VIS sostenible en Colombia y que sean beneficiarias, se les entregará una cobertura de 52 salarios mínimos, equivalentes a $47,2 millones, con lo que podrán cubrir parte de la cuota del crédito hipotecario de la propiedad durante los primeros siete años.

Para aplicar a Ecobertura, se deben seguir los mismos pasos que ya fueron mencionados: escoger un proyecto que cumpla con las condiciones y, en el momento de solicitar el crédito hipotecario o leasing habitacional, manifestar ante la entidad financiera de preferencia la intención de aplicar a este beneficio.

