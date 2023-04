Extraña muerte de un capturado en Bogotá: iba dentro de un bus de Policía

La extraña muerte de un hombre que estaba en poder de la Policía en Bogotá desata una fuerte polémica con cruce de versiones entre la institución y los familiares del capturado.

Se trata del fallecimiento de un hombre dentro de un bus de la Policía en momentos en que era transportado desde la estación de Bosa hacia la URI de la Fiscalía.

Pues al legar al destino los uniformados informaron que el capturado se había quitado la vida en medio del traslado y dentro del vehículo oficial.

Sin embargo, familiares del hombre muerto aseguran que su familiar no se suicidó y denuncian que fue asesinado dentro del bus de la Policía.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 1 de abril en la localidad de Bosa luego de que autoridades llegaran hasta un establecimiento comercial donde se reportaba una riña.

En los hechos fueron detenidas varias personas, entre las que se encontraba la víctima mortal, quien era padre de una niña de nueve años y trabajaba como soldador en la localidad.

Todos los detenidos fueron trasladados en patrullas hasta la estación de Policía donde posteriormente el hombre fue subido a un bus de Policía, presuntamente, para ser trasladado para su judicialización en una URI.

Un familiar del hombre fallecido dijo que la muerte del hombre correspondió a un asesinato ya que "hubo una riña en la que mi hermano ya había tenido problemas con unos patrulleros, allá en Bosa Islandia y lo tenían amenazado, le ofrecieron hasta plata sobornarlo".

El hermano de la víctima agregó que "los policías nos trajeron para la estación Tequendama y acá me bajaron a mí, el carro que está acá presente, y me bajaron para que me fuera. Yo les pedí ayuda a los patrulleros porque yo escuché un grito de mi hermano, pero nadie me quiso colaborar".

"Mi mamá se vino a las 7:00 a.m. y a las 8:00 de la mañana a mi hermano ya lo estaban sacando los del CTI, muerto", agregó el hermano del hombre.

El caso, del que se manejan dos versiones, está siendo investigado para determinar cómo ocurrieron los hechos en que el hombre, capturado, terminó muerto.

