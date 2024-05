Familia de Steffany Barranco pide que salven la vida del agresor

El pasado miércoles 29 de mayo comenzó la pesadilla de la familia de Steffany Barrancos, mujer de 32 años que fue vilmente atacada por su expareja sentimental, en un local del reconocido centro comercial Santafé, al norte de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con sus familiares, el pasado domingo 26 de mayo, la pareja tuvo una acalorada discusión, en la que pasaron dos cosas llamativas, la primera es que el hombre le picó la ropa a Steffany, una pequeña muestra de la violencia que estaba a punto de llevarlo a cometer el crimen; y, por otro lado, la mujer debido a la discusión decidió terminar la relación, lo que disgustó aún más a Iván José de la Rosa, expareja de la mujer.

En horas de la tarde del miércoles, mientras Steffany trabajaba en uno de los locales del centro comercial, fue interceptada por de la Rosa, quien le propino varias puñaladas en poco tiempo, lo que no permitió que las personas que se dieron cuenta del ataque pudieran evitarlo. En redes sociales circula un video que muestra minutos después el ataque, a la mujer tirada en el piso agonizando y el hombre a su lado, sentado, recibiendo golpes de la ciudadanía.

Esto es lo que pide la familia de Steffany Barrancos

Noticias Caracol pudo hablar con varios familiares de la mujer, quienes contaron detalles de la relación y a su vez indicaron que a pesar de que no hubiese una demanda, se sabía que había una relación tóxica. Ambos se conocieron en Malambo y se mudaron a Bogotá, de su amor nacieron dos niños.

El padre de Steffany aseguró, que su hija lo llamó a pedirle ayuda con los niños, mientras ella lograba estabilizarse, pero lastimosamente fue demasiado tarde, ya que a tan solo 3 días de esa llamada, su pareja le quitó la vida de manera violenta.

De acuerdo con la prima de Steffany, Gina Barranco: “Él está hospitalizado porque está bastante grave. No se sabe si va a salvarse o no, pero lo que le pido a Dios es que se salve para que él pague aquí en esta vida lo que hizo, porque no es justo que se muera”, indicó, en entrevista con Noticias Caracol.