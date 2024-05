La llamada de auxilio que hizo Steffany; su papá no pudo hacer nada

En la tarde del 29 de mayo, un acto de violencia estremeció al centro comercial Santafé,ubicado en el norte de Bogotá. Steffany Barranco Oquendo, una joven madre de dos niños, perdió la vida en un presunto caso de feminicidio dentro de su lugar de trabajo.

Steffany había llegado a Bogotá hace aproximadamente un año desde Malambo, Atlántico, con su entonces pareja sentimental, Iván José de la Rosa, en búsqueda de mejores oportunidades laborales y una vida más estable para sus hijos de 9 y 6 años.

A pesar de los intentos por establecer una vida nueva y segura en la capital, la relación con Iván se tornó cada vez más violenta y peligrosa.

Así fue la última llamada de Steffany



El 26 de mayo, Steffany tuvo una discusión acalorada con Iván, lo cual desencadenó una serie de eventos que culminaron en su asesinato. En medio de su desesperación, Steffany realizó una llamada a su madrina, una figura materna para ella, el 28 de mayo, justo un día antes de su muerte.

Gina Barranco, prima de Steffany, compartió los detalles de esta conversación con Noticias Caracol, revelando el miedo de Steffany hacia Iván.

"Llamó a mi madrina a felicitarla por su cumpleaños. Mi madrina es como la mamá de todos en la casa porque nos vio crecer. Ella le dijo: ‘Feliz cumpleaños, estoy pasando esto, no puedo llegar a donde él está porque me cortó la ropa y sé que si me ve me va a matar’".

Gina Barranco en medio de la conversación con Noticias Caracol, describió a Iván como un hombre "Muy amigable, muy sociable, desordenado y "mamador de gallo". Siempre decía que la quería".

El 29 de mayo, Steffany estaba trabajando en una tienda de electrodomésticos en el centro comercial Santafé cuando Iván logró burlar la seguridad y la atacó con un cuchillo.

Steffany intentó defenderse utilizando objetos cotidianos del almacén, pero las heridas fueron muy graves. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando el impacto de la tragedia en la comunidad.

Tras el ataque, Iván intentó quitarse la vida, pero fue detenido y trasladado a un centro médico donde permanece bajo custodia. La familia de Steffany, junto con la comunidad, exige justicia y medidas efectivas para prevenir futuros casos de feminicidio.

