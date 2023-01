Piqué publica controversial video y aseguran que habla del circo que creó Shakira con su canción

Desde hace algunos días Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán luego de que su expareja, Shakira, lanzara junto a Bizarrap una canción en la que con algunas frases estaría hablando de la situación actual del futbolista con su nueva novia Clara Chía.

Al respecto, el español no se ha pronunciado directamente en sus redes sociales, pero sí ha realizado algunas publicaciones en su cuenta oficial de Twitter , en las que muy sutilmente se estaría refiriendo al tema 'BZRP Music Session #53'.

Primeramente, Gerard Piqué publicó algunos emojis que eran un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna. Respecto a este mensaje, varios internautas aseguraron que estaba tratando a Shakira de payasa, mientras que otros defendieron al español asegurando que el tuit estaba relacionado a un tema deportivo y no sobre el lanzamiento de la artista.

Luego Gerard Piqué volvió a ser noticia al publicar en su Twitter otro mensaje, al parecer, enviando una indirecta. En esta oportunidad escribió: "Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa". Pero lo que más llamó la atención fue la última parte de su comentario haciendo referencia a la vida.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

Ahora, el español realizó otro posteo en el que se ve un corto video, al parecer, en un circo y una persona disfrazada a la que cuando le enfocan el rostro intenta quitarse una máscara. Junto a su publicación escribió: "TE VAS a enterar".

Como era de esperarse, hay cientos de personas en el mundo enfrentadas respecto a este tema, pues algunos defienden al español y otros apoyan a la barranquillera.

"@3gerardpique es capaz de aparecer el domingo con un Twingo y un casio yo si pasa eso me levanto y me voy!", "Esperemos que no te salpique todo lo que está pasando.", "el dinero va para spotify, ósea gana dinero el barça y así también gana nuestra leyenda piqué GRANDEEEEE🫶🏾", son algunas de las opiniones.

