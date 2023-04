VIDEO: Hijo de reconocida influencer intentó quitarse la vida

La influencer conocida en redes sociales como ‘La Candelita’ confesó pasar por un duro momento al enterarse de que su hijo habría intentado en quitarse la vida; la mujer invitó a los padres a prestar más atención a sus hijos.

Según la caleña, aunque creía que sus hijos estaban felices pues no les faltaba nada en casa, "despertó" cuando le hicieron llegar varias fotografías de su hijo en las que aparecía cortado.

“A veces como padres creemos que lo estamos entregando todo, porque tenemos los mejores celulares, la mejor ropa, el mejor carro, la mejor escuela, pero al final de cuentas nuestros hijos tienen un vacío”, reveló La Candelita al programa Lo Sé Todo.

En conversación con el medio, la mujer, reconocida en redes sociales por crear contenido de humor y ayudar a personas, confesó que tras enterarse empezó a vivir el “peor terror que puede sentir una madre”.

Por fortuna, la situación fue abordada a tiempo y su hijo tuvo que ser valorado por médicos y varios especialistas; sin embargo, aprovecha cada momento para enviar mensajes a los padres de estar más al tanto de lo que hacen o piensan sus hijos.

“A veces no es capricho, hay que mirar qué le pasa a nuestros hijos, mirar el celular, mirar qué videojuego juegan, qué le está afectando en el colegio, quién le hace bullying”, apuntó.

La influencer también ha sido protagonista de varios hechos bochornosos, entre ellos, una fuerte pelea en plena calle de Cartagena, en 2021. La situación tuvo que ser controlada por uniformados de la Policía.

Además, a inicios de 2023, denunció que cuando creía tener cáncer descubrió que había sido víctima de brujería. Según ella, sintió que se iba a morir.

“La señora me dijo que yo no tenía cáncer, que eso no era cáncer, sino brujería, ella me dijo quién me hizo la brujería, cuando me la hicieron”, reveló para ese entonces a Lo Sé Todo.

Tras la revelación, contó que hizo una serie de pasos para quitarse la supuesta brujería y se dirigió de inmediato al médico, donde le realizaron exámenes de chequeo en los que confirmaron que no padecía de ningún cáncer.

