Grave denuncia: patrullera de la Policía asegura que fue abusada por dos compañeros en su casa

La patrullera de la Policía , Dayanis Vanessa De las Salas Saltarín, adscrita al Sistema Integrado de Información Policial, Sipol, de la Metropolitana de Bogotá, denuncio a través de su cuenta de Instagram que dos de sus compañeros la abusaron sexualmente en el interior de su apartamento.

La joven, nacida en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, llevaba pocos meses trabajando en la ciudad.

"Hoy exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia. Nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva", inicia su relato.

Con una fotografía de ella, y otra de los presuntos implicados, la joven patrullera dio detalles del escabroso hecho ocurrido el pasado domingo 27 de marzo, cuando salió a departir con sus dos compañeros a una discoteca en el barrio Restrepo.

Según la denuncia, al lugar de rumba llegó otro policía acompañado de una mujer; personas que ella no conocía, sin embargo, decidieron beber una botella de whisky, y al pasar los minutos fue llevada por sus dos compañeros a su apartamento; a partir de allí no recordó nada más.

Fue hasta la mañana que pudo reaccionar. Al verse desnuda y con signos de abuso , la uniformada se dirigió a la Clínica de la Policía, y tras ser valorada se acudió a la Fiscalía, para instaurar la denuncia.

“No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaz. ¡¡¡Siendo patrulleros también!!!, cursos, y porque la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, finalizó la patrullera, agregando que teme por su vida.