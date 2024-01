Hijo de Poncho Zuleta y su pesadilla tras líos con la Policía

Hace cuatro años, exactamente el 24 de diciembre de 2019, los medios de comunicación informaban sobre el caso de un carro Renault Symbol que terminó baleado con munición de fusiles M-16, cuando el vehículo se desplazaba por la calle de un barrio exclusivo del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

El conductor del vehículo resultó ser el nieto del reconocido cantante vallenato 'Poncho' Zuleta, quien iba con dos amigos, uno de ellos resultó herido en un pie y el joven Zuleta terminó con una herida en uno de sus codos. Como Josué Zuleta Jaimes, fue identificado el joven conductor, el cual fue trasladado hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares.

Para ese momento las investigaciones arrojaron que los disparos que recibió el joven, fueron hechos por dos policías que pertenecían al municipio de Ocaña, quienes fueron identificados como Daniel Arley Perlaza Mendoza y Sergio Ricardo Sarria Roso.

Ambos funcionarios declararon en su momento a la fiscalía que, accionaron sus armas como medida de protección, pues según dijeron el carro casi los arrolla. Incluso también dijeron que alcanzaron a escuchar disparos, según el diario El Tiempo.

Emiliano Zuleta, hijo mayor del reconocido cantante vallenato poncho Zuleta, dijo que hasta ahora después de cuatro años lo sucedido en el caso ha quedado paralizado, y todavía no hay ningún responsable por estos hechos que afectaron la salud y la integridad de su hijo.

Por otro lado, también dijo que había recibido algunas amenazas por lo que no ha podido regresar a su pueblo. “Pensé en regresar a Ocaña con mi familia, pero me llaman constantemente y me dicen que no tengo nada que ir a hacer allá, que deje el caso de mi hijo quieto. Estamos a la espera de que la Policía indemnice a mi hijo a quien le dañaron por completo su vida, pero hasta ahora no hay ni siquiera una imputación”, aseguró.

Finalmente, lo que sabe también es que el caso está en la Justicia Penal Militar y los detalles de las investigaciones son reserva del sumario.