Abuelita perdió la memoria luego de nadar en agua fría; especialistas estudian el caso

El desconcertante caso tuvo lugar en el Reino Unido, donde una mujer de 70 años decidió nadar en aguas abiertas, en las que la temperatura es baja, en este caso en particular los expertos indican que el agua estaba aproximadamente a unos 13° C, algo no muy recomendable para personas de la tercera edad.

Al parecer y según la revista BMJ Case Reports, la mujer comenzó a tener síntomas extraños que indicaban que no se encontraban bien, su respiración se aceleró, temblaba y perdió por completo el sentido de la orientación, por lo que fue llevada hasta un centro asistencial de emergencia.

Allí también decía que le dolía su brazo izquierdo y el lado derecho de su rostro, por lo que los médicos comenzaron a examinarla y al comprobar su temperatura encontraron que era de 34° C, una muestra clara de que estaba sufriendo un episodio de hipotermia.

Luego de ser sometida a distintos estudios determinaron que la mujer había tenido una amnesia global transitoria, luego de estar en contacto con el agua fría por media hora, este es un episodio de perdida de la memoria, que no es habitual, pero tampoco preocupante, teniendo en cuenta que perdura entre dos a ocho horas, donde la persona no recuerda nada, pero no pierde la conciencia de sí misma ni de sus capacidades.

Luego de este impase, la anciana fue hospitalizada y dejada en observación por dos días, en los que trataron su malestar con aspirina (ácido acetilsalicílico); recuperó la memoria y pudo irse a su casa en buen estado de salud.

Aun así, los especialistas no tienen claro específicamente que produce este tipo de amnesia y creen que tiene que ver con trastornos en el flujo sanguíneo del cerebro, que terminan afectando el hipocampo, el tálamo y la corteza orbitofrontal.

