Así fue como cantante Rubby Pérez dio señales de vida: cantando bajo escombros

Santo domingo ha sido el centro de atención de todos lo medios luego de lo ocurrido en la discoteca Jet set en la madrugada de este martes 8 a abril, dentro de las víctimas por este accidente se encuentra el cantante Rubby Perez, quien estaba en una presentación con su agrupación, en el momento en que ocurrió la tragedia.

Luego de que el techo de esta discoteca se cayera, cientos de personas quedaron atrapadas entre los escombros, entre ellos el cantante de 69 años de quien inicialmente se dijo que había podido salir con vida, aunque después se confirmó que no fue así. Sobre el mediodía y la tarde de este 8 abril se conoció la muerte de Rubby Pérez.

Durante la mañana de este 8 de abril Zulinka Perez hija del cantante había dado detalles sobre el estado de salud de algunos de los integrantes de la agrupación , aunque ella también estuvo en el lugar de la tragedia dijo que salió antes de que se produjera el colapso de la estructura.

Según Zulinka, el cantante estuvo cantando todo el tiempo ya que vio esta forma como una guía para que los rescatistas lo pudieran encontrar lo más rápido posible.

Zulinka Pérez hija del artista merenguero Rubby Pérez al ser abordada por la prensa manifestó que su madre se encuentra bajo los escombros pero que está estable, de igual forma resaltó "mi padre se puso a cantar para que lo escucharan", el colapso de la estructura ocurrió la… pic.twitter.com/pI8nZOyYCg — De Último Minuto (@UltimominutoTW) April 8, 2025

"Él está adentro, está canalizado, y esperemos que el salga bien de todo, que se recupere rápido. Está herido, pero está con vida. Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo encontraran . Mi esposo y yo somos coristas. Me cubrió y se tiró encima de mí. Él se partió una pierna, y me dijo "sal rápido mami por si colapsa, el niño no se nos quede solo" , también informó que el bajista está grave en el hospital y que uno de los que toca el saxofón perdió la vida en este hecho.

El director del centro de operaciones y emergencias (COE), Juan Manuel Méndez atendió a los medios de comunicación y entregó detalles de cómo avanza el proceso de rescate y dio las cifras que fallecidos de los cuales se conoció que supera los 50 y que cientos más están siendo atendidos en los diferentes centros de salud de la capital dominicana.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, informó que la cifra de fallecidos por el derrumbe ocurrido en la discoteca Jet Set aumentó a 44, según datos preliminares.



Estamos EN VIVO a través de nuestro canal de Youtube Noticias SIN. pic.twitter.com/nv0SXs6nCS — Noticias SIN (@SIN24Horas) April 8, 2025

"Se han hecho 146 traslados, 44 fallecidos como datos preliminares tenemos hasta el momento. Seguimos trabajando con todas las instituciones que forman parte del COE, todas están trabajando para seguir rescatando personas que se encuentran dentro de los escombros. Hay que seguir trabajando minuto a minuto" comentó el director del COE.

