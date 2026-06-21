Joven fue diagnosticada con “estrés universitario” y falleció por un cáncer en su cuerpo

El caso de Isabel McEgan, una joven de 19 años que perdió la vida por un diagnóstico tardío, desató un fuerte debate sobre la negligencia médica y la importancia de la atención primaria.

Durante casi dos años, varios especialistas atribuyeron sus síntomas a una reacción común frente a las exigencias académicas, sin advertir que la paciente padecía una enfermedad terminal.

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Entre los años 2018 y 2019, Isabel McEgan acudió en repetidas ocasiones a consultas médicas presentando un cuadro clínico complejo que incluía sudores nocturnos, palpitaciones cardíacas, vómitos y una fatiga extrema.



A pesar de la persistencia y gravedad de estas señales, los diagnósticos médicos descartaron patologías severas de manera recurrente, asegurando que se trataba únicamente de “estrés universitario”.

Este diagnóstico inicial hacía referencia a la reacción considerada "normal" que experimentan los estudiantes ante las demandas del entorno académico, tales como exámenes finales, trabajos prácticos y presentaciones. Bajo esta premisa, la joven fue enviada a casa en múltiples ocasiones sin que se realizaran exploraciones a fondo.

¿De qué terminó falleciendo Isabel McEgan?

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El Hallazgo de la Enfermedad Real La situación tomó un giro crítico mientras Isabel realizaba una práctica universitaria en Estados Unidos. Durante su estancia, se detectó un extraño bulto en su mandíbula, lo que finalmente motivó la realización de estudios más exhaustivos.

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Al regresar a su hogar y someterse a una exploración de cuerpo completo, los médicos descubrieron que la joven tenía “cáncer en todas partes”, una condición que en ese momento ya se describía como prácticamente incurable.

Los especialistas determinaron que la joven padecía de cáncer y leucemia infantil, una afección que afecta principalmente a poblaciones jóvenes y que suele presentar dificultades para su detección temprana. Tras el avance irreversible de la enfermedad, la joven falleció en mayo de 2020.

Denuncia de negligencia y advertencias de la familia de Isabel McEgan. Amanda, madre de la joven, aseguró que los médicos actuaron de forma negligente al no profundizar en unos síntomas que persistieron durante años.

En declaraciones a medios como The Sun y la BBC, Amanda enfatizó que las visitas recurrentes de un adolescente a un médico general deberían considerarse una señal de alerta inmediata para los sistemas de salud.

“Creo que si tienes adolescentes que se presentan más de dos o tres veces, eso debería ser inmediatamente un desencadenante de que algo debe estar sucediendo”, afirmó la madre para estos medios de comunicación.