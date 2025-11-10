La contrataron para hacer aseo, se equivocó de casa y todo terminó de la peor manera

La mañana parecía una más para María Florinda Ríos Pérez, una mujer de 32 años que trabajaba haciendo aseo en casas junto a su esposo. Había sido contratada para hacer una jornada en una vivienda del pequeño suburbio de Whitestown, en Indiana, sin imaginar que ese día su vida tendría un final inesperado.

Según reportes, María y su pareja salieron temprano hacia la dirección que les habían proporcionado. Él manejaba, ella revisaba las llaves que el contratista les había entregado. Al llegar al lugar, ambos comenzaron a intentar abrir la puerta principal, sin saber que se encontraban en la casa equivocada.

Mientras su esposo forcejeaba con el llavero, María,entre risas, le quitó las llaves para intentar abrir ella misma. Fue en ese momento cuando, desde el interior de la vivienda, un hombre armado los observó por una cámara de seguridad y reaccionó de la peor forma posible. Sin verificar qué ocurría, disparó hacia la puerta. El proyectil impactó directamente a la mujer, que cayó al suelo sin poder recibir ayuda a tiempo.

El esposo de María, identificado solo como Velázquez, intentó socorrerla mientras pedía auxilio desesperado. Minutos después, los agentes de la policía de Whitestown llegaron al lugar y confirmaron que la víctima había fallecido.

“Solo recen por mi familia”, dijo entre lágrimas el hombre a medios, refiriéndose a sus cuatro hijos, uno de ellos apenas un bebé de meses. “Criarlos no va a ser fácil”, agregó, devastado por la pérdida de su esposa y compañera de trabajo.

Las autoridades confirmaron que la mujer sí se dedicaba a hacer aseo en viviendas

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades descartaron por completo que se tratara de un intento de robo. Todo apuntaba a que la pareja simplemente había llegado al domicilio equivocado, sin ninguna intención de causar daño. “Los hechos recabados no respaldan que se haya producido una entrada en una vivienda”, confirmó la policía del condado.

La víctima era originaria de una familia trabajadora y, según allegados, llevaba varios años viviendo en Estados Unidos, donde se dedicaba al aseo doméstico junto a su esposo. Ambos se turnaban para cuidar a sus hijos mientras cumplían con sus contratos de limpieza.

El Departamento de Policía de Whitestown expresó sus condolencias a través de un comunicado: “La pérdida de vidas siempre es una profunda tragedia, y nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados”. Sin embargo, no se han revelado más detalles sobre el proceso legal que enfrentará el autor del disparo.

El esposo de la víctima, visiblemente afectado, aseguró que María era el sostén emocional y económico del hogar, y que ahora su única prioridad es sacar adelante a los niños. “Ella siempre trabajaba con una sonrisa. Nunca imaginé que algo así podría pasar solo por equivocarse de casa”, comentó a medios estadounidenses.

