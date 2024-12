Muere actor de Stranger Things; padecía cáncer de páncreas

El 22 de noviembre, el mundo del entretenimiento se vio conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Mark Withers a los 77 años. El actor, conocido por su participación en icónicas series como Dynasty y Stranger Things , perdió su batalla contra el cáncer de páncreas, enfermedad que enfrentó con la misma dignidad y fortaleza que caracterizaron su carrera.

Fue su hija, Jessie Withers, quien confirmó el deceso y ofreció un emotivo homenaje a su padre , resaltando el legado que dejó en la industria del cine y la televisión.

Mark Withers comenzó su carrera en los años 80, destacándose principalmente por su papel como Ted Dinard en Dynasty, una de las series más emblemáticas de la época. Su presencia en la pantalla fue mucho más allá de este personaje, pues a lo largo de su carrera participó en una variedad de producciones que le permitieron dejar una huella indeleble.

Mark Withers, actor de Stranger Things

Publicidad

En la televisión, Withers fue parte de exitosos programas como True Blood, Criminal Minds, Sense8, Wonder Woman, Magnum P.I., The Dukes of Hazzard, Castle y Dallas, entre otros. Cada uno de estos proyectos le permitió demostrar su versatilidad como actor, ganándose el cariño y la admiración de los televidentes.

En el cine, su participación fue igualmente notable. Con roles en películas como Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake y Bolden, Mark Withers se consolidó como un actor comprometido y talentoso, capaz de dar vida a personajes entrañables que perduran en la memoria de quienes los vieron. Sin embargo, fue su habilidad para interpretar diversos tipos de personajes lo que lo convirtió en un referente dentro del medio.

Publicidad

La hija del actor, Jessie Withers, se mostró profundamente conmovida por la partida de su padre , pero también llena de gratitud por el legado que él dejó.

En un emotivo tributo publicado en Variety, Jessie recordó la fortaleza con la que su padre enfrentó su enfermedad, señalando que la misma dignidad y determinación que mostró en su lucha contra el cáncer fueron las que lo definieron a lo largo de su carrera.

"Creó un legado de calidez, humor y dedicación, con una notable capacidad para hacer que cada papel fuera inolvidable", escribió Jessie.

Publicidad

Puedes ver | Bogotá: Planes misteriosos y gratuitos que puedes hacer en Navidad