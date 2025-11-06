Padre acusado del fallecimiento de su hija tras dejarla sola fue hallado sin vida

En Maricopa, Arizona, un hombre identificado como Christopher Scholtes fue encontrado sin vida durante la madrugada, pocas horas antes de que asistiera ante un tribunal donde debía conocer su sentencia por el deceso de su hija.

El origen de esta tragedia se remonta a julio de 2024, cuando la niña de apenas dos años, identificada como Parker Scholtes, permaneció más de tres horas encerrada en un vehículo estacionado frente a la vivienda familiar en condiciones sumamente peligrosas, ya que según el relato, el termómetro registraba cerca de los 43 °C y el interior del carro alcanzó temperaturas mortales.

¿Qué ocurrió antes del fallecimiento de Parker Scholtes?

Según los informes judiciales su padre estaba dentro de la casa bebiendo cerveza y jugando videojuegos, sin prestar atención a la menor o verificar su estado.



La madre de Parker, quien trabajaba como anestesióloga, encontró a su hija inconsciente y la trasladó al hospital donde trabajaba, pero lamentablemente la niña fue declarada sin vida poco después. Las autoridades locales indicaron que no se trataba de la primera vez que Scholtes dejaba a sus hijas en situaciones de riesgo, lo cual agravó el caso.



Inicialmente, Scholtes fue acusado de quitarle la vida a su hija en primer grado. Frente a esa acusación se enfrentaba a una posible cadena perpetua o incluso pena capital, sin embargo, en una audiencia reciente aceptó un acuerdo de culpabilidad, con lo que se eliminó la posibilidad del ajusticiamiento.

Bajo los términos del trato, quedó acordado que enfrentaría entre 20 y 30 años de prisión sin libertad anticipada y la audiencia definitiva de sentencia estaba programada para el 21 de noviembre de 2025.

Horas antes de la audiencia padre de Parker Scholtes fue hallado sin vida

Fue precisamente en la fecha en que debía presentarse ante la corte que las autoridades encontraron su cuerpo. Según la oficina del forense del condado de Maricopa, el hombre de 38 años falleció durante la madrugada y los primeros indicios apuntan a que haya podido apagar su vida. Hasta el momento, la policía de Phoenix investiga las circunstancias del deceso.

Adicionalmente, el comportamiento del padre, la falta de atención hacia sus hijas, el uso de sustancias, el consumo de material explícito y el ocio digital prolongado se inserta en un patrón de negligencia que la Fiscalía considera agravante.

