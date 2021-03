Joven enfrenta a presunto abusador que le tocaba su parte íntima en el metro de Medellín

Una joven de 24 años llamada Valentina Cano fue víctima de abuso en el metro de Medellín mientras viajaba para ver a su esposo que se encontraba hospitalizado.

Durante el trayecto, la mujer sintió cómo uno de los pasajeros le manoseaba su parte íntima. Al percatarse de esto Valentina consiguió agarrarle la mano al hombre y levantarle el brazo para exponerlo ante el público.

El presunto abusador llevaba puesta una camiseta blanca y un tapabocas negro.

En una entrevista con Noticia Caracol contó lo sucedido: “En ese momento, que yo sentí que me tocaron mi vagina, yo mandé la mano para quitarla como pude y no vi quién era. Volví y cogí mi bolsito, cuando ya volvieron y me tocaron, pero más fuerte; cogí mi mano y me toqué y agarré la mano de él, la alcé para poder ver quién era y efectivamente vi que era ese muchacho”.

La joven grabó lo que estaba pasando y tras gritar fuertemente para exhibir al hombre, los pasajeros comenzaron a gritarle y pegarle.

Cuando se abrieron las puertas, el responsable del hecho salió corriendo, sin embargo, un policía lo capturó.

El abusador permanece detenido por las autoridades de Medellín.