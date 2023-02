Caso Valentina Trespalacios: los tres elementos clave que terminarían de hundir a John Poulos

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra John Poulos, de este 1 de febrero, Miguel Ángel de Río, abogado de las víctimas, presentó el informe detallado de los movimientos del prometido de Valentina Trespalacios antes y después del asesinato; entre las pruebas, hay tres elementos que terminarían de incriminarlo.

Según el apoderado de las víctimas, “hay una poderosa inferencia razonable”, pues la maleta color azul en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de la DJ, guarda las mismas características sobre el testimonio dado por la amiga de la joven; le faltaba una llanta.

Vale la pena mencionar que la amiga de Valentina explicó que Poulos envió una fotografía por WhatsApp en la que se ve una maleta idéntica a la del crimen.

Maleta sin rueda crimen Valentina /Foto: captura audiencia contra John Poulos

Otro de los elementos importantes en la investigación es la cinta adhesiva con la que estaba "reforzada" la maleta que en su interior tenía el cadáver de la joven de 23 años, y de la que sobresalía su cabeza.

“Esa cinta más adelante la vamos a encontrar dentro de los elementos materiales probatorios que se le encontraron al imputado durante su captura", aseguró el abogado.

1 of 1 Cinta adhesiva encontrada a John Poulos /Foto: captura video- Audiencia contra John Poulos

El tercer elemento es la cobija o manta usada por Poulos para cubrir, precisamente, la cabeza de su víctima tras asesinarla al interior del apartamento en el que estaba hospedado.

En las imágenes recolectadas por los investigadores, se ve al ciudadano estadounidense acercarse a la zona de ascensores y llevar consigo la maleta en la que llevaría el cuerpo inerte de Valentina; la manta la habría usado para cubrir la cabeza de la joven hasta llevarla a su punto final, un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.

“Es la misma manta donde el imputado aquí presuntamente envuelve a la víctima. Es decir, la bota y la desecha en ese contenedor”, puntualizó el abogado.

Manta usada por Poulos /Foto: captura video- Audiencia contra John Poulos

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó este miércoles la línea de tiempo de John Poulos desde su llegada al aeropuerto de Bogotá, hasta su huida a Panamá, país en el que fue capturado.

19 de enero

-19:45 p.m.: Arribo de John Poulos desde Atlanta (EE. UU.) a Bogotá.

- 20:53 p.m: John Poulos ingresa al edificio Kapadocia, en el norte de Bogotá.

20 de enero

-17:57 p.m.: Vistazo de John Poulos en el conjunto residencial de Valentina Trespalacios.

-19:08 p.m.: La pareja ingresa al edificio Kapadocia.

21 de enero

-2:59 a.m.: Valentina y John Poulos salen del apartamento.

-3:30 a.m: La pareja se desplazó hacia la discoteca Nexus en Bogotá.

-7:08 a.m: Ingresan nuevamente al apartamento.

A las 22:43 del sábado 21 de enero se observa a John Poulos salir del apartamento hacia al ascensor, “se ve bastante preocupado”, dijo el fiscal. En la imagen se aprecia que Valentina tiene el celular en la mano y lo coloca para John salude a alguien.

-22:46 a.m.: John Poulos vuelve al apartamento. Esa es la última imagen en la que aparece Valentina Trespalacios.

22 de enero

-9:12 a.m.: John Poulos sale del apartamento y saca dos maletas.

-9:51 a.m.: Se le observa con un carro de mercado.

-10:01: a.m.: Poulos sale con el carrito en el que se ve una maleta y encima de esta una cobija como cubriendo algo.

-10:03 a.m.: Imagen del parqueadero o sótano del edificio donde llega el extranjero con el carrito. Se mueve para revisar algo en el mismo parqueadero. El fiscal hace énfasis en la fuerza que hizo John Poulos para cargar la maleta.

- 14:53 p.m.: Se registra la salida de John Poulos en el vehículo gris del edificio.

-16:23 p.m.: Hallazgo de la maleta en un contenedor de basura en Fontibón, en la cual se encontraba el cuerpo de Valentina.

-16:32 p.m.: Las cámaras registran que en el sector del Aeropuerto Internacional El Dorado el tránsito del vehículo gris.

-17:23 p.m: Se ve a John Poulos en la zona de migración de la sala internacional del aeropuerto ante de tomar un vuelo a Panamá.

Momento en el que John Poulos transporta el cadáver de Valentina Trespalacios: