Con un MENSAJE, este famoso reguetonero confirma que fue condenado a PRISIÓN

El reconocido artista puertorriqueño Alberto Stylee publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mensaje que confirma que lo condenaron a prisión por 12 años.

Publicidad

Él había tenido libertad condicional por varios años mientras se aclaraba el caso, pero este lunes fue dada la sentencia por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: ASESINÓ a su amigo porque pensó que era un extraterrestre

Publicidad

“Confieso que tenía depositada toda mi confianza y mi esperanza en la más alta dignidad de la justicia colombiana, pero he sufrido la más grande de las decepciones y no lo afirmo porque me haya ratificado la condena, lo sostengo por la pobreza jurídica…”, fue el mensaje que escribió el cantante.

Publicidad

Publicidad

El caso por el que se culpa a Stylee

Publicidad

En 2012 el artista asistió a una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una finca en Antioquia. Allí el cantante habría disparado en contra Edwin Alfredo Henao, que se encontraba en el lugar.

Publicidad

Publicidad

La victima entró en estado de coma y por dos años fue sometido a varios tratamientos, hasta que en 2014 murió.

Publicidad

Según el diario El País Héctor Pinzón Gómez, abogado del cantante, lamentó la decisión y dijo que los tomó por sorpresa a él y a su cliente. “Estamos demasiado extrañados por la decisión porque las pruebas daban para que lo absolvieran. Por eso no vamos a cesar y vamos a seguir con dos figuras legales que todavía nos quedan”, aseguró.