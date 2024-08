Destapan galería del celular de Mauricio Leal; hay más que el delicado video

Recientemente, se ha revelado información inquietante relacionada con el caso de Mauricio Leal, el reconocido estilista colombiano. La galería de su celular ha sido destapada, sacando a la luz no solo el ya polémico video de sus últimas palabras, sino también otros elementos que podrían reconfigurar la narrativa del crimen.

Según las imágenes obtenidas del dispositivo, el video en cuestión fue grabado el 22 de noviembre de 2021 a las 6:41 a.m. en La Calera. Este video, que había permanecido oculto hasta ahora, muestra a Mauricio Leal supuestamente confesando que él mismo se hirió y asesinó a su madre.

Sin embargo, lo que ha causado mayor controversia es la sospecha de que Leal podría estar siguiendo indicaciones de una tercera persona mientras grababa sus últimas palabras.

Galería del celular de Mauricio Leal

Imagen de la galería del celular de Mauricio Leal /Foto: Caracol Noticias

El dispositivo cuenta con un total de 3,085 videos, y el último de ellos es precisamente el mencionado video de la supuesta confesión de "suicidio" de Mauricio Leal.

Además, la galería incluye una fotografía que ha llamado especialmente la atención: una imagen de Mauricio Leal junto al cadáver de su madre. Junto a esta foto, también se encontraron tres imágenes de notas con texto poco legible, cuyo contenido aún no ha sido esclarecido, pero que habrían sido de tiempo antes de la tragedia.

El iPhone de Mauricio Leal también contiene imágenes que parecen mostrar su vida cotidiana y su trabajo como estilista, incluyendo fotos de modelos y un video en el que se le ve trabajando en su peluquería, material que él mismo habría compartido en sus historias de Instagram en horas anteriores a su muerte.

¿Por qué hasta ahora aparece el video?

Una de las principales preguntas que surgen es por qué este video tan relevante ha salido a la luz después de tres años. Aunque la Fiscalía había llevado a cabo investigaciones exhaustivas en su momento, el video fue entregado recientemente y, tras ser sometido a un examen pericial, se confirmó que es original, no fue manipulado ni implantado en el celular.

Esto ha generado dudas sobre la transparencia en el manejo de las pruebas por parte de las autoridades a cargo del caso.

A pesar de la evidente importancia de este video, que hasta ahora era desconocido, nunca fue presentado por la Fiscalía en el proceso que concluyó con la condena de Yhonier Leal, hermano de Mauricio, como único responsable del doble asesinato.

Este hecho ha levantado críticas y sospechas, especialmente por parte de Elmer Montaña, abogado de las víctimas en este caso, quien expresó su preocupación en una entrevista con Noticias Caracol.

Montaña cuestionó la relevancia del video para la defensa de Yhonier Leal y señaló que, de haber sido pertinente, la Fiscalía lo habría utilizado para reforzar su teoría de que Yhonier intentó hacer pasar el crimen como un homicidio-suicidio.

Además, el abogado anunció que presentará una denuncia penal por ocultamiento de pruebas, exigiendo una investigación exhaustiva para determinar quién ocultó este video y con qué propósito.

¿Yhonier tendrá más años de cárcel?

El abogado también fue claro en que este nuevo video no afectará la sentencia actual del caso. Aunque el caso está en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, el video no será examinado por los magistrados, ya que no fue parte del juicio original.

Por último, Montaña agregó que el video podría implicar la presencia de un tercer individuo en la escena del crimen, ya que se escucha una voz que parece estar dando órdenes a Mauricio Leal.

