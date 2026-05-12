Gobernador de Antioquia revela nuevos detalles de lo ocurrido con el periodista Mateo Pérez

El mundo del periodismo digital en Colombia se encuentra hoy bajo una sombra de tristeza tras conocerse los pormenores de lo sucedido con el comunicador Mateo Pérez Rueda, quien lideraba el medio informativo El Confidente.

Este joven, impulsado por una valentía admirable y el deseo constante de encontrar la verdad, se desplazó hasta la zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia, con el firme propósito de realizar su labor profesional.

Sin embargo, lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en una tragedia que hoy enluta a todo el país.



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De acuerdo con las recientes declaraciones entregadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el joven reportero llegó a este territorio convencido de que su carnet profesional y su oficio le brindarían un escudo de protección en medio de las tensiones de la zona.

Lamentablemente, la realidad en el terreno fue distinta. Pérez fue interceptado por grupos que operan al margen de la ley en esta región, quienes desconfiaron de su presencia y de sus herramientas de trabajo.

El mandatario departamental reveló que el comunicador sufrió tratos sumamente crueles y una agresión desmedida antes de que se produjera su fallecimiento.

El informe oficial detalla que la agresión se produjo debido a que las personas que lo retuvieron no dieron crédito a su labor como trabajador de la prensa.

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Esta falta de confianza por parte de los grupos armados derivó en un ensañamiento contra la integridad del periodista.

El gobernador Rendón, en una entrevista concedida a Blu Radio, fue enfático al señalar que este acto de violencia es una muestra del control que ciertos grupos buscan ejercer en el norte de Antioquia.

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Según sus palabras, Mateo fue víctima de un trato inhumano ejecutado con sevicia en los parajes rurales de Briceño.

En cuanto a los responsables de este lamentable hecho, el gobernador señaló directamente a figuras conocidas en el ámbito de la ilegalidad regional.

Mencionó a un hombre conocido bajo el alias de Calarcá como el autor intelectual que habría dado las órdenes, mientras que el acto final habría sido ejecutado por otro individuo identificado con el alias de Chalá.

Estas revelaciones han generado una fuerte polémica política, ya que el mandatario departamental cuestionó la firmeza del Gobierno nacional frente a estos grupos, sugiriendo que existe un temor evidente por parte de la administración central hacia estos líderes ilegales.

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La comunidad de periodistas en Medellín y otras partes de Antioquia ha reaccionado con profunda consternación.

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Se han realizado homenajes y actos simbólicos para honrar la memoria de un joven que, con apenas su cámara y su libreta, buscaba dar voz a las regiones más apartadas.

El cuerpo de Mateo Pérez Rueda fue finalmente recuperado y entregado a su familia, recibiendo su último adiós el pasado fin de semana en el municipio de Yarumal, de donde era originario.

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Por su parte, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han alzado su voz para exigir que el ejercicio del periodismo en Colombia cuente con garantías reales.

El caso de Mateo pone de manifiesto los riesgos latentes para quienes deciden hacer reportería en zonas de conflicto, donde la soberanía parece estar vetada incluso para quienes solo buscan informar.