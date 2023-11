Habla la mujer que resultó gravemente agredida por un reconocido médico: "Yo estaba enamorada"

María Paula Pizarro, una médica de 29 años, rompió el silencio sobre un episodio de violencia que sufrió hace dos años a manos del reconocido médico Antonio Figueredo, con quien mantenía una relación. Los hechos, que tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2021, dejaron a Pizarro con heridas impactantes, incluyendo la perforación del tímpano, extensos hematomas en su rostro, mentón, ojos, órbitas y la fractura de tres carillas dentales.

La historia entre Pizarro y Figueredo no era común. Él, siendo veinte años mayor que ella, era inicialmente el jefe de su padre cuando comenzaron su relación. Sin embargo, esa relación pronto se tornó violenta y controladora.

Pizarro relató que las agresiones físicas, verbales y emocionales comenzaron cinco meses después de iniciar la relación, en agosto de 2021. A pesar de sufrir golpes y humillaciones, decidió seguir adelante con la relación por el amor que sentía hacia Figueredo.

Con el tiempo, la relación se volvió aún más tóxica, llegando al punto en que Pizarro decidió ponerle fin. No obstante, Figueredo mostró una obsesión inquietante, acosándola incluso desde cuentas falsas en redes sociales.

A pesar del distanciamiento y tras un largo viaje, Pizarro accedió a encontrarse nuevamente con Figueredo, quien la agredió nuevamente. Según él, esto se debió a una foto en bikini que ella publicó en redes sociales.

La fatídica fecha del 13 de noviembre sería para celebrar el ascenso laboral de Figueredo, pero la velada se convirtió en un horror. Luego de discusiones, terminaron en un motel, donde mientras Pizarro dormía, Figueredo leyó sus conversaciones privadas. Cuando ella despertó, se desató la tragedia: el médico la golpeó brutalmente.

“Es el puño más fuerte en el ojo. Me coge del pelo, me bota la cama con toda su fuerza, me sigue pegando. Caí en el piso, me pega un puño en el mentón, me paro, y me pega patadas en la parte de los pulmones. Me botó a la cama. Yo ya no tenía fuerzas. Este señor estaba tan excitado que luego tuvo intimidad conmigo sin mi consentimiento. Le forcejeé, lo empujé, le dije que cómo era capaz de hacerme eso”, contó la víctima a El Tiempo.

Los golpes continuaron despiadadamente, incluso cuando Pizarro logró comunicarse con su madre para alertarla, Figueredo la atacó nuevamente, fracturándole los dientes y lamentándose porque ella compartía su historia con otros.

A pesar del amor declarado por Figueredo, Pizarro se negó a irse con él a Cúcuta, un viaje de "reconciliación", y comenzó un proceso penal con la Fiscalía. A pesar de la gravedad de las acusaciones, en diciembre del mismo año, un juez de Bucaramanga consideró que Figueredo no representaba un peligro para la sociedad y le otorgó prisión domiciliaria, bajo monitoreo electrónico.

“Yo estaba enamorada, me sentía mal. El psicólogo me dijo: esto les pasa a todas las mujeres que sufren de esta violencia intrafamiliar, simplemente los hombres las manipulan, las amenazan, las intimidaban”, agregó María Paula al medio.

Ahora, dos años después de ese trágico episodio, se acerca una audiencia crucial el 22 de noviembre, donde Figueredo debe enfrentar cargos por violencia intrafamiliar, agresiones agravadas y acceso carnal violento. La valiente declaración de María Paula Pizarro busca finalmente obtener justicia y poner fin a este escalofriante capítulo en su vida.

Ante un juez con funciones de control de garantías, un fiscal de la seccional Santander judicializó a Antonio Figueredo, médico cirujano, por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. pic.twitter.com/9isSBiNRs2 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 5, 2022

“Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Entonces me quitó el celular y empezó a ver mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo” dice María Paula Pizarro y ya son tres las denuncias contra el cirujano Antonio Figueredo. ¡Tres! pic.twitter.com/AIXo5ag1yC — Mábel Lara (@MabelLaraNews) December 7, 2021

#INDIGNANTE!

Audiencia de imputación de cargos contra el médico Antonio Figueredo, por presunta agresión física y psicológica hacia María Paula Pizarro, fue cancelada. El acusado presentó una excusa por tener diarrea y está siendo atendido en la clínica Marly en Bogotá. pic.twitter.com/maRrtug3nS — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) December 16, 2021

