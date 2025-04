Hijo mayor de Los Patojos lamenta no cumplirle sueño a su mamá; "Si la tuviera 5 minutos"

Ocho meses después de la partida de Yenny Ariza, la madre de la querida familia conocida como Los Patojos , sus hijos decidieron hablar públicamente sobre el profundo vacío que dejó su ausencia.

Andrés Ortiz, el hijo mayor, compartió entre lágrimas uno de los momentos más emotivos vividos hasta ahora: lo que más le habría gustado hacer por su mamá y lo que le diría si pudiera tener cinco minutos más a su lado.

La familia, que conquistó a Colombia con su alegría y emprendimiento campesino, ha enfrentado meses de duelo y reflexión. Durante una emotiva entrevista en el programa La Red, Andrés se sinceró sobre los sueños que no pudo cumplirle a su madre , como llevarla a conocer el mar o regalarle la casa que tanto anhelaba. “Le pediría perdón porque no le pude cumplir sus sueños”, expresó con profunda tristeza.

Además, reveló que, si pudiera tener aunque fuera unos breves instantes más con ella, no dudaría en llenarla de palabras de orgullo y amor : “Le diría que me siento muy orgulloso de ella, que para mí es un ejemplo el verraco” , afirmó, dejando ver la huella imborrable que Yenny dejó en su corazón.

Los Patojos recuerdan los sueños pendientes con su madre

Durante la conversación, Andrés confesó que uno de sus mayores pesares es no haber tenido la oportunidad de mostrarle a su mamá un horizonte distinto. “Ella no conoció el mar y no le pude decir: ‘Mamá, esta es su casa’”, relató visiblemente afectado. La vida en su hogar cambió por completo: la alegría que solía llenar cada rincón ahora se mezcla con el eco de los recuerdos.

Cada objeto en su casa les recuerda a Yenny, pero uno en especial se ha convertido en un tesoro para Andrés: un collar que le entregaron en Medicina Legal. “Cuando lo tomo en mis manos, siento que ella me da fuerzas para seguir adelante”, aseguró. Este pequeño amuleto es ahora su fuente de inspiración para afrontar los días difíciles.

Los Patojos hablaron de la persona que

llevó a su mamá a apagar su vida

El dolor de su partida también ha estado acompañado por el juicio social, algo que ha golpeado duramente a Los Patojos. Sin embargo, ellos han decidido que el perdón es su forma de sanar. “Perdonamos de corazón a quien hizo daño, porque nada de eso nos la va a devolver”, dijeron, dejando claro que su enfoque está en el amor y en la memoria de su madre.

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Andrés interpretó una canción dedicada a su madre titulada Nada es igual , que refleja el inmenso vacío que dejó su partida. A través de sus versos, dejó claro que, aunque la vida continúa, nada será como antes sin la presencia de Yenny .

Ocho meses después de más que nunca, Los Patojos siguen trabajando en su emprendimiento familiar de huevos, llevando en cada esfuerzo el espíritu luchador de su madre. Convertido en un homenaje vivo, este proyecto es su manera de mantener viva la promesa de salir adelante y construir el futuro que Yenny siempre soñó para ellos.

