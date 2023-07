Joven de 20 años es hallada muerta en hotel en el que trabajaba; estaba semidesnuda

Las autoridades informaron este miércoles, 19 de julio, sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Lina Katherine Segura Saldaña, de 20 años, en la habitación del hotel en el que trabajaba en el municipio de Barbosa, Santander.

Según las primeras versiones de los hechos, la joven, quien trabajaba como recepcionista "por temporadas" en el lugar, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias; su familia exige que el caso sea investigado.

Aunque Lina Katherine, a quien llamaban 'La flaca' de cariño, era originaria del departamento de Caqueta, vivía hace seis años en Barbosa. Tenía dos pequeñas hijas de 3 y 5 años y llegó al municipio en busca de mejores oportunidades.

Según conoció Q' hubo en charla con la madre de la joven, tenía el trabajo hace siete meses, aunque solo trabajaba algunas noches. Además, el administrador del hotel explicó que le pagaba por días y que ahora todo está en manos de las autoridades correspondientes.

Al parecer, la joven fue encontrada tirada en el piso de una de las habitaciones del hotel sobre la 1: 00 a.m. Al instante, fue alertado el propietario del establecimiento, quien se comunicó con la Policía.

Según se supo, Lina Katherine fue encontrada semidesnuda y aunque no presentaba señales de violencia visibles, investigan los móviles de su extraña muerte. Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar ya están en manos de las autoridades.

“No presentaba señales de violencia, ni de tortura. Entrevistamos a huéspedes y vecinos de la zona, pero manifestaron que en horas de la madrugada no escucharon ruidos o indicios de algún hecho de violencia”, indicó parte del informe policial.

Sobre esta versión, la familia exige que se ahonde en la investigación, pues la madre de dos niñas no bebía licor, no fumaba, "no metía", por lo que no creen que se trate de una supuesta sobredosis, como se ha rumorado en el vecindario del hotel.

Vale la pena mencionar que las la investigación sobre las causas de la muerte de la joven de 20 años están a cargo de Medicina Legal.

