Joven reportada como desaparecida es encontrada sin vida en el sur de Bogotá

Una joven de 22 años, reportada como desaparecida desde hace dos días, fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Santa Marta, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Las autoridades confirmaron el hallazgo la noche del miércoles 28 de agosto, cuando un equipo del CTI de la Fiscalía llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Según los primeros reportes, la madre de la joven había conversado con ella por última vez el martes en la mañana y, desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero. Preocupada por la ausencia, la madre afirmó que siempre tuvo un mal presentimiento, lo que la llevó a contactar a las autoridades y a su familia para buscarla.

Durante la inspección en la vivienda, los investigadores del CTI recolectaron pruebas y testimonios que serán clave para esclarecer las circunstancias de la muerte.

¿Líos con su pareja sentimental?

Una de las hipótesis se centra en la relación de la joven con su pareja sentimental, quien no ha sido localizado desde que el cuerpo fue encontrado. Se sabe que la pareja había tenido una discusión días antes, lo cual ha llamado la atención de los investigadores.

El padre de la víctima, visiblemente afectado, narró que fue alertado por la madre sobre el presentimiento que tenía. “El martes a las 8 de la mañana la mamá habló con ella, pero desde ese momento no sabíamos nada. La mamá me llamó y me dijo que tenía un presentimiento, entonces vinimos y ya la encontramos sin vida”, explicó en una entrevista con City TV.

El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los estudios forenses para determinar la causa exacta del deceso. Mientras tanto, las autoridades continúan indagando y han hecho un llamado a los vecinos para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la pareja de la víctima, quien podría tener información para el caso.

