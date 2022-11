Juan Fernando Barona, periodista acusado de golpear a su expareja ya fue acusado; no aceptó cargos

La Fiscalía realizó este miércoles el traslado del escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar contra el periodista Juan Fernando Barona tras agredir a su expareja en un ascensor; su amigo, Nicolás Vergara Vargas, también fue acusado pero ninguno de los dos aceptó cargos.

Barona fue imputado por la Fiscalía 110 Unidad de Violencia intrafamiliar de la Dirección Seccional Bogotá en calidad de autor, mientras que su amigo en calidad de interviniente.

La decisión del ente investigador se da a pocos días de que salieran a la luz videos en los que se ve al comunicador golpeando brutalmente a Danielle, de 35 años, quien era su pareja. Por su parte, Vergara también fue captado tomando por el cabello y arrastrando de manera violenta a la mujer.

A su vez, las imágenes dejan ver a Barona y a Vergara arrastrando a Danielle y atravesando un parqueadero, hasta expulsarla violentamente del edificio. Un vigilante que custodiaba la zona y miembros de la Policía Nacional fueron quienes auxiliaron a la mujer luego de la brutal golpiza.

Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación y puso a disposición al Grupo de Trabajo Nacional de Violencia Género para el manejo del caso en el que se recopilaron además de los videos al interior del edificio, entrevistas a testigos y la versión de la víctima.

En ese sentido y luego del análisis de los elementos probatorios, el fiscal encargado del caso determinó realizar el traslado de acusación por el delito de violencia intrafamiliar; el periodista y su amigo fueron notificados el día de hoy en la diligencia virtual.

Vale la pena mencionar que, con anterioridad, el periodista alegó en su defensa que también sufrió lesiones y publicó varias fotografías con rasguños en el cuello y rostro.

“Cómo han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, tuiteó Barona.

Sobre la pronunciación del agresor, la mujer salió a dar detalles de los hechos y afirmó sentirse indignada con la justificación del comunicador, quien es su expareja sentimental.

“Es muy frustrante como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestre fotos de sus heridas cuando claramente me estaba defendiendo dentro del ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público”, dijo la mujer.

Este es @juanferbaro agrediendo a su pareja, actualmente es periodista y cubre política, está en Egipto… Trabaja en @NoticiasUno

Esto sucedió el 15 de octubre, ella tiene 15 días de incapacidad. pic.twitter.com/twocDx2k7n — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 9, 2022

