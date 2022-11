Mujer agredida por Juan Fernando Barona relata los hechos: "Me estaba defendiendo"

Luego de que saliera a la luz la denuncia de una mujer agredida por el periodista Juan Fernando Barona, se han seguido conociendo detalles del caso de violencia que causó indignación en diferentes sectores; Canal Uno, medio donde trabajaba el hombre, anunció que ya no hace parte de esa cadena.

“A partir de este momento, Juan Fernando Barona no hace parte de Noticias Uno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”, escribió en Twitter Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno.

Así mismo, fue apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente en Egipto y la Fiscalía General de la Nación ordenó abrir una investigación penal de oficio en su contra.

Por su parte, diferentes colectivos feministas han rechazado la agresión; sin embargo, el periodista mencionó en su defensa que también sufrió lesiones y publicó varias fotografías con rasguños en el cuello y rostro.

“Cómo han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, tuiteó Barona.

Sobre la pronunciación del agresor, la mujer salió a dar detalles de los hechos y afirmó sentirse indignada con la justificación del comunicador, quien es su expareja sentimental.

“Es muy frustrante como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestre fotos de sus heridas cuando claramente me estaba defendiendo dentro del ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público”, dice la mujer.

La víctima agregó que la denuncia ya estaba en manos de la Fiscalía y la Comisaría de Familia y que se le había generado una medida de protección a favor de ella.

“Días después de la agresión me puse en contacto con las abogadas de la Red Jurídica Feminista para su asesoría y son ellas quienes me representan. La semana anterior tuvimos audiencia en Comisaria de Familia y allí, tras revisar las pruebas aportadas, la comisaria resolvió mantener la medida de protección a mi favor, ordenándole a Juan Fernando cesar cualquier acto de violencia, así como mantenerse alejado”, agregó.

Vale la pena mencionar que los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad el pasado 14 de octubre, videos que fueron difundidos masivamente por redes sociales en rechazo a la brutal agresión; Barona se ve arrastrando a la mujer.

En las imágenes el periodista se ve acompañado de otro hombre que, aparentemente, no toma ninguna acción para detener al agresor, por lo que también podría verse involucrado en esta investigación adelantada actualmente por la Fiscalía.

Este es @juanferbaro agrediendo a su pareja, actualmente es periodista y cubre política, está en Egipto… Trabaja en @NoticiasUno

Esto sucedió el 15 de octubre, ella tiene 15 días de incapacidad. pic.twitter.com/twocDx2k7n — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 9, 2022

Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos pic.twitter.com/yYbZ5XTwTc — Juan Fernando Barona (@juanferbaro) November 9, 2022

