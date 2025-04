La fría razón por la que habrían bajado a hermanas de un bus para quitarles la vida

Tatiana y Karen Guillin, dos hermanas de apenas 20 y 18 años, se convirtieron en protagonistas de uno de los hechos más estremecedores que se han reportado recientemente en Norte de Santander.

Las jóvenes, oriundas del municipio de El Tarra, fueron abordadas por hombres fuertemente armados mientras viajaban en un bus intermunicipal en zona rural de Tibú. Las bajaron a la fuerza, frente a otros pasajeros, y después las asesinaron sin piedad.

Según testigos, las víctimas suplicaron por sus vidas, pero sus ruegos fueron ignorados. El ataque ocurrió en una zona de difícil acceso, donde la presencia de grupos armados ha sido constante y las autoridades no tienen control.

De hecho, los cuerpos de las hermanas no pudieron ser recogidos por la Policía debido a los problemas de seguridad en el área. Fueron funcionarios de una funeraria quienes, con apoyo de la comunidad, se encargaron de trasladar los cuerpos, como informó el diario Vanguardia.

El hecho se vuelve aún más estremecedor al conocer que los hijos pequeños de una de las víctimas, un niño de tres años y una bebé de año y medio, presenciaron todo. Los menores fueron dejados en la carretera.

Algunas versiones aseguran que los mismos atacantes los entregaron a personas del sector para que se hicieran cargo de ellos, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. Lo cierto es que los niños quedaron en total desamparo en medio de un acto que ha generado indignación.

La posible razón por la que les habrían quitado la vida

Además de Tatiana y Karen, un joven que sería pareja sentimental de una de ellas también fue asesinado en el mismo lugar. Hasta ahora no se ha esclarecido si las víctimas estaban en esa ruta por temas de seguridad, por amenazas o simplemente se dirigían a otro municipio por cuestiones personales. Sin embargo, en la zona ya se especula con una posible motivación detrás del hecho.

Fuentes no oficiales señalan que el Frente de Guerra Nororiental del ELN estaría detrás de este ataque. A unque no hay pronunciamiento formal por parte de las autoridades judiciales, se ha difundido un video en el que ese grupo armado se atribuiría el hecho , argumentando que las jóvenes eran familiares de un presunto exintegrante de las disidencias de las FARC. Este detalle, aunque no confirmado, ha comenzado a circular con fuerza entre medios locales.

Los cuerpos de las víctimas permanecieron varias horas en la vía, sin que ninguna autoridad pudiera intervenir rápidamente, lo que evidencia el nivel de riesgo y control que estos grupos ejercen en ciertas regiones del país. La investigación está en curso, pero por ahora el panorama es desolador.

