Mujer vigilante denuncia a inspector en Soacha por accederla; revelan inédito video

Se conoció el caso de Dalin Monsalve, una vigilante de 23 de Soacha la cual desató una investigación, tras conocerse un video donde se evidencia una agresión que vivió la chica por parte de un inspector de la Policía de Soacha.

Las autoridades entregaron que la situación ocurrió el 3 de junio de 2025 en la Inspección Sexta de Policía, cuando la mayoría de funcionarios ya se había retirado. En donde, tras meses de acoso previo, decidió grabar con su celular mientras trabajaba, destacó el medio de comunicación El Tiempo.

Por lo cual, se conoció como el inspector José Arturo Figueredo se acerca a Selena Monsalve y le besa la cabeza sin consentimiento tocándola de manera inapropiada y diciéndole varias cosas obscenas. De igual forma, intentó llevar la mano de la víctima hacía sus partes íntimas mientras ella se negaba hacer esto.



“Empiezo yo a grabar, estoy llenando la minuta. Donde ponemos todo lo sucedido en nuestras horas de trabajo. Y él se me acerca y me coge la cara y me dice: "Qué rico, así me gusta, sola, me la imagino desnuda, usted tendrá que estar en mi cama, mamacita”. Me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. Me dice, “Vea, esto es suyo, esto, esto va a ser suyo”. (...) En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”, comentó la víctima para Noticias Caracol, destacando que no fue el único hecho aislado.



¿Qué más se conoció el caso de Dalin Monsalve?

De igual forma, se conoció que Dalin Monsalve no fue la única victoria, debido a que otras vigilantes habrían sufrido agresiones similares, pero no compartieron su experiencia debido a las represalias que podían existir. Al punto que una de las vigilante decidió renunciar por miedo a esta situación.

Pese a eso, una testigo comentó al medio en cuestión: “Entonces el señor aprovechaba para salir de la oficina de él y empezar a insinuarse en forma obscena, ya empezó a decirme: "Ay, pero es que mire, toque que es grande". Una vez se quedó solo conmigo ahí en la oficina y este señor se bajó el cierre y se sacó el miembro y me lo mostró.”

Por lo cual, este caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Alcaldía de Soacha a comienzos de Junio, esto mientras avanzan las investigaciones. Donde una victoria confesó que esta situación fue tal que estuvo en varias ocasiones al punto de quitarse la vida.

Finalmente, se conoció que el inspector José Arturo Figueredo, abogado y funcionario público desde hace varios años, negó los señalamientos y aseguró ser inocente. Sin embargo, al momento de ser consultado por el video, respondió: "Esa es su percepción, señor periodista”.