Murió por golpiza de la mamá y de pena moral: Nilson Díaz da nueva versión en el caso de Sara Sofía

Nilson Díaz aseguró que Carolina Galván acabó con la vida de Sara Sofía después de darle una fuerte golpiza, luego cogieron el cuerpo de la menor y lo botaron al río, según informó a Noticias Uno .

A pesar de la cantidad de versiones que han dado la madre de la niña desaparecida y su expareja Nilson, nuevamente el hombre dio otra declaración, que según él es la verdadera.

“La niña no reaccionó… Carolina la puso sobre la cama y el corazón le dejo de latir. Yo lo único que hice fue tirar a reanimar a la niña”, dijo.

De acuerdo con Díaz, al ver que la niña ya no tenía signos vitales, decidieron meterla en una lona para luego votarla al río. Incluso dio indicaciones más precisas de donde supuestamente la lanzó.

“Metimos a sarita en una lona blanca de fibra, la amarre con un cordón y la dejamos un momento al lado de las bicicletas”, expresó.

Asimismo, afirmó que Sara Sofía murió a causa de los golpes que le dio la madre.

“Yo creo que ella murió por los golpes de Carolina y de pena moral”, agregó.

Además, aseguró que la progenitora de la pequeña ni dolor sintió con la muerte de la menor, ya que ni una sola lagrima brotó.

“Carolina, sonriendo, porque no lloraba ni nada, me dijo que la botáramos al río, pero que ella no era capaz”.

Finalmente, el hombre aclaró que todas las versiones dadas hasta el momento, las crearon para desviar la investigación.