Tía de Sara Sofía Galván ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información de la niña

Xiomara informó que está dando 10 millones de pesos a quien le ayude a dar con el paradero de Sara Sofía Galván , dinero que recolecto con ayuda de algunas personas del país y foráneas quienes también quieren saber que paso con la menor.

La tía de la pequeña ya lleva 5 días en Bucaramanga , esto después de que varias personas la llamaran asegurándole que la niña estaba viva y en esa ciudad. Por eso, con la idea de encontrarla, repartió varios volantes y ha salido por varios medios de comunicación con el objetivo de dar con alguna pista que ayude a esclarecer el hecho.

Sin embargo, al no recibir ninguna información valiosa que dé con el paradero de su sobrina, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos. El dinero se lo donaron con el objetivo de incentivar a las personas a que hablen y así saber algo de la niña.

“Ya recogimos con las mismas personas que se han unido a la búsqueda, un grupo de 100 personas incluso que están fuera del país, con quienes se recogió el dinero que estamos ofreciendo para la recompensa”, aseguró Xiomara Galván.

Asimismo, la mujer dijo que nuevamente ha recibido llamadas con información de que su sobrina había sido vista cerca de una iglesia en Bucaramanga .

“Estamos verificando con las cámaras de la Policía esta información, he recibido muchas llamadas que supuestamente la han visto, pero hay que verificar. Yo no pierdo la esperanza, yo siempre he dicho a la fiscal que lleva el caso que la niña no está muerta”, agregó Galván.