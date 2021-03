"Me dijeron que la niña fue vendida y que está en Bucaramanga": tía de Sara Sofía Galván

Xiomara Galván, tía de Sara Sofía Galván , contó que había recibido una llamada anónima con información acerca de la menor desaparecida hace dos meses en la que le indican que la pequeña si fue vendida.

Hoy 30 marzo, hace dos años nació la pequeña Sara Sofía Galván y está cumpliendo dos años. Sin embargo, no habrá celebración, pues la angustia crece cada día tras su misteriosa desaparición. Ya han pasado dos meses y ahora esta nueva información aumenta la esperanzas de encontrarla con vida.

Xiomara Galván, tía de la menor, reveló que hace unos días recibió una llamada anónima en la que le indicaron que su sobrina fue vendida en Bogotá , que ahora está en Bucaramanga , pero el objetivo de quien la tiene es sacarla del país.

“La semana pasada recibí una llamada y me dio muchísima más esperanza de la que tenía porque siempre he sentido que la niña no está muerta. La persona me decía que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos, que la tenían en Bucaramanga y que al parecer la iban a sacar del país”, dijo.

Tras dicha llamada, se comunicó inmediatamente con las autoridades que llevan el caso de la menor con el propósito de que ellos ampliaran la búsqueda. Según el testigo anónimo, "estaban con la niña nada más ni nada menos que en el centro de Bucaramanga ".

“El muchacho no se identificó porque me dijo que no quería problemas. Me dijo: 'pero mujer esa niña fue vendida en la ciudad de Bogotá por dos millones de pesos, en este momento la tienen en Bucaramanga por el centro y a esa niña la van a sacar del país’. Y yo siento que fue así, que mi sobrina fue vendida, no fue ni regalada, fue vendida”, manifestó.

En medio de la desesperación y la angustia, la tía ruega a a las autoridades que no bajen la guardia e insiste en que se ofrezca una recompensa por información que permita dar con el paradero de Sara Sofía .

Asimismo, suplica que si alguien ya tienen información que permita esclarecer el caso que le digan porque ya no aguanta más la incertidumbre.