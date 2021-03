Por fin se conocen las versiones que dieron el padrastro y mamá de Sara Sofía Galván a la Fiscalía

Noticias Caracol tuvo acceso al informe del caso de Sara Sofía Galván en el que se obtuvieron por fin los relatos originales de Carolina Galván y Nilson Díaz. Cabe mencionar que, hasta el momento, no había versión dada directamente por la progenitora, ya que ella jamás se pronunció ante los medios de comunicación.

Según el informe, la madre aseguró a las autoridades que la niña se murió tras haber broncoaspirado.

“Yo estaba con la niña, como a las dos de la tarde le di almuerzo (lentejas), después se quedó dormida, yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución (...) Como a las siete de la noche vi que no se despertaba, la moví varias veces y ya no se despertó, y la vi que estaba morada y me asusté y la eché en un costal y la lleve al parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño”, dice el documento.

Sin embargo, el investigador cuenta que volvió a entrevistar a la mamá de Sara Sofía , 12 días después, y la mujer le aseguró que la había vendido.

Así se señaló en el informe: “Se entrevistó a Carolina, quien sigue con la versión de que regaló a la niña a una señora de un carro rojo, pero no tiene datos de la ubicación de la señora a quien le regaló la niña”.

Versión que coincide con una de las tantas declaraciones de Nilson Díaz, pareja de Carolina Galván, la cual entregó escrita de su puño y letra el pasado 4 de marzo.

“Tengo unas grabaciones en el celular (en las) que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito , le pregunté que si tenía algún dato de la persona (a la) que le había regalado la niña, ella me dijo que le había dado un número telefónico, pero que lo había botado”, decía la nota.

Hasta ese momento, todo indicaba que sí habían regalado a la niña. No obstante, luego se supo que Nilson Díaz cambió su versión y expresó que Sara Sofía murió el 27 de enero y que junto a la mamá de la pequeña lanzaron el cuerpo al río Tunjuelo.

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional , se refirió a la investigación y dijo que el caso está por esclarecer.

“Hay un muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios encontrados . Seguimos sobre toda la margen del río Tunjuelo y sus afluentes para seguir con la búsqueda de la niña”, dijo.

Asimismo, agregó: “Hay una hipótesis fuerte de que puede estar sobre esa zona”.