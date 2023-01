Poulos le habría pillado a Valentina comprometedora conversación en su celular; se reía de él

A medida que continua la investigación, las autoridades siguen revelando pruebas que incriminarían a John Poulos en el asesinato de Valentina Trespalacios; sin embargo, el extranjero ya estaría mostrando sus cartas en el proceso en su contra.

Al parecer, al interior del apartamento en el que ingresó Valentina con vida, por última vez, se habría desencadenado una fuerte pelea, aparentemente, por celos y porque Valentina fue pillada borrando conversaciones de su celular, estableció El Tiempo.

Publicidad

Antes de la discusión, se conoció que la pareja cenó en un lujoso restaurante, llegó al apartamento y sostuvo relaciones sexuales.

-"Por eso está tragado", le escribe un tercero aparentemente a Valentina.

"Esa es la idea. Este que se quiere casar jajajajaja (...) Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada y me dijo (Poulos) como... ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir", responde la DJ.

Vale la pena mencionar que se presume que el prometido de la joven venía "investigándola" tras sospechar que le era infiel, incluso, se supo que contrató un tercero para que vigilara los movimientos de Valentina.

Publicidad

Uno de los resultados fue que la joven habría hecho un viaje con otro hombre a Aruba; tras la revelación de esta información a Poulos, el estadounidense decidió viajar a supuestamente establecer un hogar con ella; sin embargo, las investigaciones determinarían que lo que él planeaba era desenmascararla.

Adicional, a poco de dar por suspendida la audiencia de imputación de cargos, la defensa del hombre empezó a 'sacar las cartas' y a revelar una serie de capturas de chats con las que argumentó que el ciudadano estadounidense sí estaría en peligro y, que, al parecer, todo estaba soportado en varias conversaciones que Poulos encontró en el WhatsApp de Valentina.

Publicidad

"Frente a las afirmaciones que hizo en Panamá (amenazas del Cartel de Medellín) sí hay unos mensajes en su teléfono que en su momento se mostrarán", añadió la defensa del procesado.

Aunque el abogado de Poulos insiste en que tiene pruebas de que cercanos a Valentina le estarían tendiendo una trampa al hombre y que también estarían averiguando cuánto dinero movía, los investigadores son los responsables de establecer si estos chats sí fueron extraídos del celular de Valentina o son manipulados.

Por estas presuntas amenazas, Poulos solicitó protección especial; según él, teme por su vida y asegura que a su llegada a Colombia vio dos hombres fuertemente armados acechándolo.

Chat de Valentina El Tiempo

Publicidad

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta una lista básica de útiles escolares?