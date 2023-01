Por $500.000 iba a ser vendida la prueba reina sobre Valentina Trespalacios

Son varios los cuestionamientos que aún rondan sobre el caso de la muerte de Valentina Trespalacios, al parecer, a manos de su prometido, el ciudadano estadounidense John Poulos; sin embargo, son las más pruebas que lo seguirían incriminando.

Así lo ha determinado la Fiscalía, que, en medio de las audiencias realizadas en contra del hombre, ha destapado escabrosos detalles sobre el crimen.

Entre las pruebas existen más de 300 horas de video analizadas por el ente acusador de cada movimiento de Poulos antes de, según las autoridades, abandonar el cuerpo sin vida de Valentina en un contenedor de basuras en la localidad de Fontibón.

Uno de los videos reveladores deja ver al hombre salir del apartamento que había tomado en alquiler, aparentemente, cargando la maleta en la que llevaría el cadáver de la DJ. Posteriormente, es captado huyendo del lugar en un vehículo con dirección al contenedor de basuras; tras deshacerse del cuerpo, tomó un vuelo en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, con destino a Panamá, donde finalmente fue capturado.

Además, recientemente se conoció la versión del hombre que le alquiló el carro a Poulos por cuatro días, el pasado 20 de enero. Según el ejecutivo de la firma, el extranjero le mencionó que se sentía usado por Valentina, razón por la que se presume, ya venía planeando el asesinato.

"Se inicia conversación con el señor Poulos en la cual menciona que viene a verse con su novia y hace el comentario de que él siente que ella lo está usando, ya que le parece muy bonita para él. Y procede a mostrarme una foto de Valentina", afirmó el empleado.

A esta versión se le suma una de las pruebas claves para esclarecer los motivos que habrían llevado a Poulos a asesinar a su prometida.

Se trata del celular de Valentina, del que inicialmente se supo que fue encontrado en una caneca de basura del Aeropuerto El Dorado; sin embargo, los nuevos detalles darían un giro sobre la ruta que tuvo el dispositivo tras el homicidio.

Según conoció El Tiempo, el supervisor de una empresa de seguridad fue quien encontró el celular de la víctima, cuando estaba en busca de unos de sus documentos extraviados.

“Al llegar más o menos entre la estación de gasolina Primax y Terpel veo como unos vasos desechables, aplastados y poca basura… Fue en este lugar donde encuentro el celular”, contó.

Al percatarse, notó que el celular marca Iphone no tenía tarjeta sim por lo que no vio problema en venderlo, así que lo ofreció en $550.000 pero el negocio no se dio.

Fue su hijastra quien se dio cuenta, al encender el móvil, que la fotografía del fondo de pantalla correspondía a un retrato de Valentina Trespalacios.

“Me llamó mi mujer a mi celular personal y me dice que mi hijastra se había dado cuenta que por redes sociales acababan de publicar la foto de la mujer que aparecía en la foto de la pantalla del celular, que la publicación decía que esta mujer estaba muerta y que la habían matado el fin de semana”, agregó.

De inmediato, el trabajador se puso en contacto con las autoridades y puso a disposición el celular, que ahora hace parte de las pruebas claves para avanzar en la investigación de la muerte de la joven de 23 años.

